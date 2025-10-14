Sexual Hygiene Tips: संभोग के बाद हम अक्सर सुस्ती या नींद महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ यौन जीवन के लिए अच्छी स्वच्छता सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है. यौन स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. खराब यौन स्वास्थ्य मूत्र मार्ग में संक्रमण, यौन संचारित रोग, छाले, जलन या फंगल संक्रमण जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. ऐसी किसी भी असहज चिकित्सा स्थिति से बचने के लिए, अपने यौन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, खासकर संभोग के बाद. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संभोग के बाद संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है. बैक्टीरिया, कीटाणुओं और संक्रमण से बचने के लिए संभोग के बाद अच्छी स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है.

इन बातों का ध्यान रखें

सेक्स के बाद पेशाब करें

स्वस्थ सेक्स का एक सामान्य नियम है कि संभोग के तुरंत बाद पेशाब करें. इससे आपको सेक्स के दौरान मूत्रमार्ग में गए किसी भी बैक्टीरिया को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने में मदद मिलेगी. इसलिए, संभोग से पहले और बाद में पेशाब करना जरूरी है. यह आपको गंभीर संक्रमणों से बचा सकता है.”

खुद को साफ रखें

एक लंबे और सुखद यौन संबंध के बाद, टॉयलेट पेपर, टिशू पेपर, मुलायम कपड़े, गर्म वॉशक्लॉथ या साफ़ तौलिये से खुद को साफ़ करना ज़रूरी है. इससे आपको साफ़ महसूस करने में मदद मिलती है और सेक्स के बाद होने वाले संक्रमण का खतरा भी कम होता है.

अपने अंडरगारमेंट्स साफ करें

साफ अंडरगारमेंट्स पहनना जरूरी है. सभी को दूसरे दिनों में भी साफ , नए अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए. लंबे समय तक एक ही अंडरगारमेंट्स पहनने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं और क्रॉस-इंफेक्शन हो सकता है.

केवल यौन स्वच्छता वाइप्स का ही प्रयोग करें

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जननांग आपके हाथों और चेहरे की त्वचा से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं. स्त्री रोग विशेषज्ञ पुष्पा चंद्रा कहती हैं कि सेक्स के बाद अपने जननांगों को साफ़ करने के लिए सामान्य वाइप्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है. हमेशा सैनिटरी वाइप्स या यौन स्वच्छता वाइप्स का इस्तेमाल करें, जो अब सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, अपने जननांगों को कपड़ों से रगड़ने से बचें; बल्कि उन्हें धीरे से साफ़ करें. इसके अलावा, पहले योनि से सफ़ाई शुरू करें और फिर गुदा की ओर बढ़ें, धीरे-धीरे और सावधानी से सफ़ाई करें.