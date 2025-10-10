सिगरेट फूंकने से धुएं की तरह उड़ जाएगी सेक्स लाइफ, नहीं बन पाएंगे पापा!

Cigarettes Affect Your Sex Life: हम सभी जानते हैं कि सिगरेट आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है. आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ फेफड़ों, गले आदि पर ही असर डालती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट पीने से आपकी सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ता है? यह न सिर्फ आपको माता-पिता बनने से रोकता है, बल्कि आपकी सेक्स लाइफ पर भी असर डालता है?

आइए जानें कि सिगरेट आपकी सेक्स लाइफ को कैसे प्रभावित करती है.

माता-पिता न बन पाना

लगातार सिगरेट पीने से न सिर्फ आपके फेफड़े, बल्कि आपके शुक्राणु भी प्रभावित होते हैं. यौन चिकित्सकों के अनुसार ज्यादा धूम्रपान करने से शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है और विकृत शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ जाती है. शोध से पता चला है कि सिगरेट पुरुषों के शुक्राणुओं को 23 प्रतिशत तक प्रभावित करती है, जिससे स्पर्म के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे आप पिता बनने में असमर्थ हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर महिलाएं धूम्रपान करना जारी रखती हैं, तो उनकी मां बनने की क्षमता भी कम हो सकती है.

टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी

टेस्टोस्टेरोन पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद एक हार्मोन है जो मांसपेशियों को बढ़ता है और सेक्स इच्छा को प्रभावित करता है. हालांकि, अत्यधिक सिगरेट पीने से इसका स्तर कम हो जाता है. सिगरेट रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है, जो इस हार्मोन के उत्पादन में बाधा डालती है, जिससे यौन इच्छा में कमी आती है.

सेक्स टाइम पर प्रभाव

कई अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, उनका सेक्स जीवन कम होता है. इसका पुरुषों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है. जो महिलाएं अत्यधिक धूम्रपान करती हैं, उन्हें संवेदनशीलता में कमी का अनुभव हो सकता है, जिससे सेक्स इच्छा में कमी आ सकती है.

धीमा रक्त संचार

अत्यधिक सिगरेट पीने से पुरुषों के यौन जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है. ऐसा करने से मांसपेशियों में रक्त संचार धीमा हो जाता है, क्योंकि निकोटीन फैटी एसिड के साथ मिलकर धमनियों को प्रभावित करता है, जिससे जननांग क्षेत्र में रक्त प्रवाह कम हो जाता है. आपको बता दें कि धीमे रक्त संचार के कारण पुरुष अपनी यौन जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं.

गर्भावस्था के दौरान खतरनाक

गर्भावस्था के दौरान सिगरेट पीने से न केवल महिलाओं पर बल्कि उनके बच्चे पर भी असर पड़ता है. कई शोधों में यह बात सामने आई है कि सिगरेट पीने वाली महिलाओं को समय से पहले बच्चा होने का खतरा होता है. सिगरेट का निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चे को ऑक्सीजन में बाधा डालते हैं.