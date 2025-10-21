सेक्स की इच्छा और दिल की बीमारियां: क्या आपकी रोमांटिक लाइफ आपके दिल के लिए वरदान है या खतरा? जानिए चौंकाने वाला सच

Sex or Love : प्यार न सिर्फ हमें खुशी देता है, बल्कि प्यार में होने पर हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है. एक अध्ययन के अनुसार, विवाहित लोगों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दूसरों की तुलना में 14 प्रतिशत कम होता है. इसके अलावा, जो लोग किसी रिश्ते में होते हैं, उन्हें अस्पताल भी कम जाना पड़ता है. प्यार में होना न केवल मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है.

प्यार से उम्र बढ़ती है

अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रेमी जोड़े या विवाहित जोड़े अविवाहित लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं. वहीं, जिन लोगों के सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होते, उनमें समय से पहले मृत्यु का खतरा दोगुना होता है. कई अध्ययन यह भी साबित करते हैं कि साथी होने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है. और तो और, प्यार महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

दिल को स्वस्थ रखता है

प्यार और दिल का रिश्ता कितना गहरा होता है, यह तो सभी जानते हैं. प्यार में पड़े लोगों का दिल ज्यादा स्वस्थ होता है. प्यार दिल की धड़कन से लेकर रक्तचाप तक, हर चीज में सुधार लाता है. यह तनाव की प्रतिक्रिया को कम करता है, जिससे हमारा रक्तचाप नियंत्रण में रहता है. प्रेमी और विवाहित जोड़े वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन छोड़ते हैं, जो उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है.

फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं

प्यार न केवल हमारे दिल को बल्कि हमारे फेफड़ों को भी स्वस्थ रखता है. रिपोर्टों के अनुसार, जोड़ों में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है. अस्पतालों में वेंटिलेटर पर ज़्यादातर मरीज़ अविवाहित या अविवाहित होते हैं. दूसरों की तुलना में, प्रेमी और विवाहित लोगों में निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारियों से मरने का जोखिम 13 प्रतिशत कम होता है.

तनाव को दूर रखने वाले हार्मोन

प्यार न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. प्रेम और विवाह जैसे रिश्ते लोगों को खुश रखने में मदद करते हैं. रिपोर्टों के अनुसार, प्यार में पड़े लोग ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन छोड़ते हैं, जो हर समय खुशमिजाज़ मूड बनाए रखते हैं. इससे लोग सकारात्मक भी महसूस करते हैं. इस बीच, कॉर्टिसोल हार्मोन के स्राव से भी अनेक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.