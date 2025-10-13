Home > हेल्थ > सिर्फ 7 दिन में सेक्स टाइम बढ़ाने के असरदार उपाय जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में लाएंगे रोमांस

Sex Time Increase: क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ शुरू होते ही खत्म हो जाए? अपनी पत्नी का चेहरा देखकर शर्म और चिंता होती है? ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है—आज लाखों पुरुष यही अनुभव कर रहे हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 13, 2025 9:00:00 PM IST

Sex Time Increase Food: आज हम बात करेगें अश्वगंधा, शिलाजीत और गोक्षुर जैसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों, बेहतर फोरप्ले, योग और व्यायाम के बारे में जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ 7 दिनों में फर्क महसूस कर सकते हैं.ये उपाय आपके आत्मविश्वास और वैवाहिक सुख, दोनों को बढ़ाने में मदद करेंगे. अश्वगंधा चूर्ण से हार्मोन संतुलित करें.

अश्वगंधा

अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे “पुरुषों का टॉनिक” भी कहा जाता है. यह हार्मोन, खासकर टेस्टोस्टेरोन के स्तर को संतुलित करता है, जिससे न सिर्फ आपकी यौन क्षमता बढ़ती है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है. तनाव कम करने से सेक्स के दौरान आपका नियंत्रण बेहतर होता है और आपकी सहनशक्ति लंबे समय तक बनी रहती है.

कैसे सेवन करें

  • रोज सुबह और शाम 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गर्म दूध में मिलाकर पिएँ.
  • यह हार्मोन के स्तर को स्थिर करता है.
  • यह शीघ्रपतन जैसी समस्याओं में मदद करता है.
  • आयुर्वेद के अनुसार, यह पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है.

कौंच के बीज

कौंच के बीज प्राकृतिक रूप से कामेच्छा बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं. शहद के साथ नियमित रूप से सेवन करने पर, यह आपके वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करता है और संभोग को लम्बा करने में मदद करता है. यह संयोजन आपकी यौन क्षमता को बढ़ाता है और संभोग के दौरान आपकी सहनशक्ति को बढ़ाता है.

कैसे सेवन करें

  • रोजाना 1 चम्मच कौंच के बीज के चूर्ण को 1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करें.
  • यह वीर्य का गाढ़ापन बढ़ाता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में सुधार करता है.
  • आयुर्वेद में इसे वीर्यवर्धक औषधि माना जाता है.

 शिलाजीत

शिलाजीत हिमालय की चट्टानों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक खनिज है जो शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है. यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे यौन क्षमता बढ़ती है और सेक्स के दौरान थकान कम होती है. शिलाजीत का सेवन करने से समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है.

कैसे सेवन करें

  • हर सुबह दूध के साथ शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल लें.
  • यह थकान दूर करता है.
  • यौन क्षमता और सहनशक्ति बढ़ाता है.

सेक्स से पहले फोरप्ले जरूर करें

फोरप्ले सिर्फ सेक्स की शुरुआत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके और आपके साथी के बीच मानसिक और शारीरिक रूप से जुड़ाव को गहरा करता है. यह आपकी उत्तेजना को नियंत्रित करने और स्खलन पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करता है. यह आपके साथी की संतुष्टि को भी बढ़ाता है और आपके रिश्ते को मज़बूत बनाता है.

कैसे करें फोरप्ले

  • सेक्स से पहले कम से कम 10-15 मिनट तक फोरप्ले करें.
  • यह मानसिक जुड़ाव को बढ़ाता है.
  • यह यौन अवधि बढ़ाता है और तनाव कम करता है.

कीगल एक्सरसाइज करें

कीगल एक्सरसाइज पैल्विक मांसपेशियों को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है. ये मांसपेशियां स्खलन नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. नियमित अभ्यास से, आप स्खलन को नियंत्रित कर सकते हैं और सेक्स का समय बढ़ा सकते हैं.

कैसे करें

  • रोजाना 10 मिनट के लिए अपनी पैल्विक मांसपेशियों को कसें और ढीला करें.
  • इससे मांसपेशियां मज़बूत होती हैं और बेहतर नियंत्रण मिलता है.
  • स्खलन में देरी होती है.

स्टार्ट-स्टॉप तकनीक अपनाएं

स्टार्ट-स्टॉप तकनीक एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिसमें आप स्खलन के करीब होने पर एक पल के लिए रुकते हैं. फिर, जब उत्तेजना कम हो जाए, तो फिर से शुरू करें. इससे आपको अपने स्खलन पर बेहतर नियंत्रण मिलता है और संभोग का समय बढ़ता है.

कैसे करें

  • जब आप स्खलन के करीब हों, तो रुकें.
  • थोड़ी देर रुकें और फिर शुरू करें.
  • इसे बार-बार दोहराएं

सफ़ेद मूसली

सफेद मूसली एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो पुरुषों में यौन क्षमता और वीर्य की गुणवत्ता दोनों में सुधार करती है. यह आपकी सहनशक्ति बढ़ाकर संभोग के समय को बेहतर बनाती है.

कैसे करें सेवन

  • सफेद मूसली की गोलियां या चूर्ण नियमित रूप से लें.
  • यह यौन क्षमता बढ़ाता है और थकान कम करता है.
  • आयुर्वेद में इसे “शुक्राणुवर्धक” माना जाता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

