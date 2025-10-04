सेक्स से पहले ज्यादातर लोग क्यों कर देते हैं लाइट बंद? इसके पीछे छिपे हैं गजब के Psychological कारण
कई लोग सेक्स से पहले लाइट बंद कर देते हैं. लेकिन इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? आइए विस्तार से जानें

Published: October 4, 2025 7:50:22 PM IST

Sex Secrets
Sex Secrets

Sex Secrets: क्या आपका पार्टनर भी लाइट बंद करके सेक्स करना पसंद करता है? अगर हां, तो इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं. सेक्स एक बेहद निजी और संवेदनशील अनुभव है. दोनों पार्टनर की भावनाएं, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति इसमें अहम भूमिका निभाती है. कई लोग सेक्स के दौरान अपने पार्टनर के चेहरे के भाव देखना और उसका पूरा अनुभव करना चाहते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में सेक्स का ज्यादा आनंद लेते हैं. इसका मतलब है कि उन्हें रोशनी में सेक्स करना पसंद नहीं है. ऐसा शर्मिंदगी की वजह से हो सकता है या हो सकता है कि वे अपने पार्टनर के सामने पूरी तरह से खुले में होने में सहज महसूस न करें. ऐसे कई और कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका पार्टनर सेक्स के दौरान लाइट बंद कर देता है.

शर्म

कई लोग अपने शरीर को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते. वे अपने शरीर को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं. उन्हें डर होता है कि उनका पार्टनर उनके शरीर के किसी खास हिस्से को देखकर उन्हें जज न कर ले. इसलिए, वे अक्सर सेक्स करने से पहले लाइट बंद कर देना पसंद करते हैं. अंधेरे में उन्हें कम डर लगता है और वे आराम से आनंद ले पाते हैं.

परफॉर्मेंस

कभी-कभी, लोग अपने परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त नहीं होते. उन्हें डर होता है कि उनका साथी उनके परफॉर्मेंस का आकलन करेगा या उनके चेहरे के भावों को देखेगा, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है. या, वे अच्छा परफॉर्मेंस करने का दबाव महसूस करते हैं. ऐसे में, अंधेरे में सेक्स करने से दबाव थोड़ा कम हो जाता है.

पिछले अनुभवों का प्रभाव

कभी-कभी, पिछले अनुभवों का प्रभाव किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर पड़ सकता है. अगर किसी ने अतीत में उनके शरीर को लेकर उन्हें ट्रोल किया हो या बॉडी शेमिंग की हो, तो यह डर उनके मन में घर कर जाता है. ऐसे में, लाइट जलाना उनके लिए एक ट्रिगर हो सकता है. उन्हें रोशनी में पिछले अनुभव याद आ सकते हैं. हालाँकि, अंधेरे में, उन्हें पिछले अनुभव याद नहीं रहते और वे अधिक सहज महसूस करते हैं.

भावनाओं को छिपाना

कई लोग न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सेक्स का अनुभव करना पसंद करते हैं. इसलिए, वे रोशनी में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में झिझक सकते हैं. अपनी लाइटें बंद करके वे आसानी से अपनी भावनाओं को छिपा सकते हैं.

