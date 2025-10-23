Home > हेल्थ > Sex Power Secret: क्या लौंग से सच में दूर हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जानिए कमाल के फायदे

Sex Power Secret: क्या लौंग से सच में दूर हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जानिए कमाल के फायदे

Sex Power Secret: आप शायद अक्सर लौंग की चाय पीते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौंग, एक औषधीय मसाला, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में भी मदद कर सकता है?

Published: October 23, 2025 11:34:59 PM IST

Clove Benefits
Clove Benefits

Clove Benefits : लौंग सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला एक आम गर्म मसाला है. लौंग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करती है. लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इसके यौगिक शरीर को मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं. शरीर से मुक्त कणों को हटाकर, लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं. शोध बताते हैं कि लौंग यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती है.

यूनानी चिकित्सा में पुरुष यौन विकारों के इलाज के लिए लौंग का उपयोग किया जाता था

लौंग के लाभों का पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शमशाद अहमद, अब्दुल लतीफ और इकबाल अहमद कासमी ने यौन स्वास्थ्य पर लौंग के प्रभावों का अध्ययन किया. ये निष्कर्ष जर्नल ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन में प्रकाशित हुए थे. यह लेख पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित हुआ था. शोधकर्ताओं के अनुसार, लौंग (सिज़ीजियम एरोमैटिकम) के फूलों और लौंग का उपयोग यूनानी चिकित्सा पद्धति में पुरुष यौन विकारों के उपचार के लिए किया जाता रहा है. वर्तमान अध्ययन में यौन इच्छा और स्तंभन दोष पर लौंग के प्रभावों की जाँच की गई. एथेनॉलिक लौंग के अर्क के प्रभावों का परीक्षण सबसे पहले एल्बिनो चूहों पर किया गया.

गैस्ट्रिक अल्सर और प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त लौंग का अर्क

इस अध्ययन के लिए, नर चूहों के विभिन्न समूहों को सात दिनों तक 100, 250 और 500 मिलीग्राम लौंग का अर्क मुँह से दिया गया. लौंग के अर्क की तुलना सिल्डेनाफिल साइट्रेट से की गई. अर्क के संभावित गैस्ट्रिक अल्सरेशन और प्रतिकूल प्रभावों का भी मूल्यांकन किया गया. परिणामों में बढ़ती आवृत्ति और इंट्रोमिशन आवृत्ति, इंट्रोमिशन विलंबता, इरेक्शन, त्वरित फ़्लिप, लंबे फ़्लिप और पेनाइल रिफ्लेक्स की जाँच की गई. परीक्षण दवा किसी भी विशिष्ट गैस्ट्रिक अल्सरेशन या प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त पाई गई.

यौन क्रिया में  वृद्धि

परिणामों से पता चला कि लौंग के 50% इथेनॉलिक अर्क ने सामान्य नर चूहों की यौन क्रिया में बिना किसी विशिष्ट गैस्ट्रिक अल्सर या प्रतिकूल प्रभाव के उल्लेखनीय और लगातार वृद्धि की. लौंग के अर्क को उत्तेजना बढ़ाने वाला माना गया. अध्ययन ने यौन विकारों में इसके पारंपरिक उपयोग के दावों का भी समर्थन किया.सूखे लौंग को चूहों को मुंह से देने से पहले दरदरा पाउडर बनाया गया. पाउडर को छान लिया गया. लौंग के पाउडर को 50% इथेनॉल के साथ मिलाकर अर्क तैयार किया गया. अर्क को छानकर रेफ्रिजरेटर में रखा गया.

सूजनरोधी गुण स्तंभन दोष को दूर करने में मदद करते हैं

मनुष्यों में भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं. लौंग का उपयोग एक औषधीय उत्पाद के रूप में किया जाता रहा है. लौंग शरीर पर वांछित और अवांछित दोनों तरह के प्रभाव पैदा कर सकती है. यह अध्ययन बताता है कि लौंग का उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में शीघ्रपतन (स्तंभन दोष) के उपचार में एक प्रभावी सहायता के रूप में किया जा सकता है. लौंग में यूजेनॉल मुख्य जैवसक्रिय यौगिक है.लौंग में सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी होते हैं. ये गुण इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने में मदद करते हैं. यह रक्त वाहिकाओं को आराम पहुँचाता है और लिंग में रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है. इससे इरेक्शन में सुधार हो सकता है.

बिना डॉक्टर की सलाह के लौंग से बने उत्पादों का इस्तेमाल करने से जोखिम बढ़ सकते हैं

जानकारी के अभाव में, कुछ लोग सेक्स से पहले अपने लिंग पर लौंग से बने उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं. इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. शोध में डॉक्टर की सलाह के बिना लौंग की गोलियों, टिंचर, तेल या चाय के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Sex Power Secret: क्या लौंग से सच में दूर हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? जानिए कमाल के फायदे

