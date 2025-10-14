Home > हेल्थ > इन पावरफुल चीजों के सेवन से रोमांस होगा दोगुना, सेक्स टाइम में आएगा जबरदस्त बदलाव

इन पावरफुल चीजों के सेवन से रोमांस होगा दोगुना, सेक्स टाइम में आएगा जबरदस्त बदलाव

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 14, 2025 8:02:20 PM IST

इन पावरफुल चीजों के सेवन से रोमांस होगा दोगुना, सेक्स टाइम में आएगा जबरदस्त बदलाव

Sex Power Booster Foods: भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतें लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं. ये कारक न केवल जीवनशैली को प्रभावित करते हैं, बल्कि यौन इच्छा में भी कमी लाते हैं. कई लोग इलाज के लिए डॉक्टरों के पास भी जाते हैं. हालांकि, अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करके, आप तनावपूर्ण जीवनशैली के दबाव को कम कर सकते हैं और अपनी यौन इच्छा को बेहतर बना सकते हैं.

बीज और सूखे मेवे

कद्दू और सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली, अखरोट और अन्य सूखे मेवों में आवश्यक मोनोअनसैचुरेटेड वसा होती है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन में मदद करती है. यह कोलेस्ट्रॉल आपके सेक्स हार्मोन के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर सूखे मेवे न केवल यौन क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि आपके हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं.

स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी

स्ट्रॉबेरी का लाल रंग मूड को बेहतर बनाने वाला माना जाता है. स्ट्रॉबेरी विटामिन बी और फोलेट से भरपूर होती है, जो जन्म दोषों को रोकने में मदद करती है. इसके अतिरिक्त, इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी यौन क्षमता को बढ़ाता है. सोने से पहले ब्लूबेरी खाने से आपको ऊर्जा का एहसास होगा. स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं और प्राकृतिक वियाग्रा की तरह काम करते हैं.

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए एक सुपरफ़ूड है. डार्क चॉकलेट में फेनिलएथिलामाइन होता है. जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, फेनिलएथिलामाइन एंडोर्फिन का उत्पादन करता है, जो लोगों के बीच सेक्स और आकर्षण की भावनाओं को बढ़ाता है.

केला

अगर आप सेक्स से पहले तनाव में हैं, तो केला खाएं. केले मूड को बेहतर बनाने वाले न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन को रक्तप्रवाह में छोड़ते हैं और तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं. द ग्रेट लवर्स प्लेबुक के लेखक लू पेजेट बताते हैं, “केले में पोटैशियम होता है, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, जो सेक्स के दौरान बहुत मददगार होता है.”

हरी सब्जियां

हरी सब्जियां पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं. पालक, ब्रोकली और पत्तागोभी, खासकर प्रजनन क्षमता और शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं. जापानी शोधकर्ताओं के अनुसार, पालक मैग्नीशियम का एक मूल्यवान स्रोत है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों में रक्त प्रवाह और उत्तेजना में सुधार होता है.

अंजीर

अंजीर को सेक्स बढ़ाने वाला भोजन माना जाता है. इन्हें सेक्स स्नैक्स के रूप में भी जाना जाता है. फलों और सब्ज़ियों की तुलना में, अंजीर में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर ज़्यादा होते हैं, जो यौन प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं. अंजीर यौन स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज़, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं.

एवोकाडो

एवोकाडो में फोलेट भरपूर मात्रा में होता है, जो शुक्राणु उत्पादन में सहायक होता है. जो लोग परिवार की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने आहार में एवोकाडो ज़रूर शामिल करना चाहिए. एवोकाडो में पाया जाने वाला फोलेट शुक्राणुओं को उत्परिवर्तन से बचाता है.

कॉफी

अगर आप अपनी कामेच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो कॉफ़ी पीना शुरू करें, क्योंकि कैफीन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. कॉफी पीने के बाद मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव होता है. डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल है जो सतर्कता और खुशी बढ़ाने में मदद करता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि दिन में 2 से 3 कप कॉफी पीने से पुरुषों में कामेच्छा बढ़ सकती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

