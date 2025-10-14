Home > हेल्थ > आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा

आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा

Sex Life Tips: अगर आप की भी अपने पार्टनर के साथ सेक्स में रुचि कम हो रही हैं, तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ कई बुरी आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 14, 2025 10:11:23 PM IST

Sex Life Tips
Sex Life Tips

Sex Life Tips: अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ते के लिए एक स्वस्थ यौन जीवन बेहद जरूरी है. अगर आपका यौन जीवन खराब है, तो इसका आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स में रुचि खो रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ कई बुरी आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं. ऐसे में आइए उन पांच बुरी आदतों पर एक नजर डालते हैं जो आपके यौन जीवन को बर्बाद कर रही हैं. यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गलत खान-पान की आदतें हमारे यौन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं. जंक फ़ूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी और ट्रांस फैट से बचना सबसे अच्छा है. ये चीजें हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देते हैं, जिसका सीधा असर हमारे यौन जीवन पर पड़ता है.

नमक

डॉक्टरों का कहना है कि खाने में ज्यादा नमक खाने से उच्च रक्तचाप हो सकता है, जिससे आपकी कामेच्छा कमजोर हो जाती है. अगर आप अपनी कामेच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो नमक का सेवन सीमित करें.

गैजेट की लत

हाल के वर्षों में, स्मार्ट गैजेट्स पर लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है. स्मार्ट गैजेट्स की इस लत ने हमारे यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि गैजेट की लत न सिर्फ पार्टनर से दूरी बनाती है, बल्कि कामेच्छा पर भी नकारात्मक असर डालती है.

शराब

कभी-कभार शराब पीने से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा. हालांकि, अगर यह लत बन जाए, तो इसके निश्चित रूप से बुरे असर हो सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ज़्यादा शराब पीने से हमारी कामेच्छा कमज़ोर हो जाती है. इसकी लत पुरुषों और महिलाओं, दोनों के यौन जीवन को बर्बाद कर सकती है.

एक्सरसाइज से दुरी

कुछ लोग घर से काम तक की सामान्य दिनचर्या में ही रहना पसंद करते हैं. ये लोग व्यायाम से बचते हैं. शायद आपको पता न हो कि नियमित व्यायाम न सिर्फ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखता है, बल्कि सेक्स इच्छा को भी बढ़ाता है. इसलिए, आज ही व्यायाम न करने की अपनी बुरी आदत को बदलने का फैसला करें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: sex driveSex Life Tipssex time kise badhyeSexual Healthunhealthy foods
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा
आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा
आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा
आपकी सेक्स लाइफ को खतरे में डाल सकती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत बदलें, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा