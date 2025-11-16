Home > हेल्थ > Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स

Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स

Sex Life Tips: अगर काम-जिंदगी के संतुलन और तनाव जैसी वजहों ने आपके लिए सेक्स को बस एक बोझ बना दिया है, तो ये आसान टिप्स आपकी बोरिंग सेक्स लाइफ में जान डालने में मदद करेंगे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: November 16, 2025 9:08:46 PM IST

Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स


Sex Life Tips: लोग अक्सर मानते हैं कि सेक्स सिर्फ हार्मोन से प्रेरित एक शारीरिक क्रिया है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि सेक्स व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा होता है. हर ऑर्गेज्म के दौरान ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है.

खुले विचारों वाला होना

अपने शरीर और कामुकता के बारे में अकेले या अपने साथी के साथ बात करें. इससे आपको अपने आनंद के बिंदुओं और इच्छाओं के बारे में ज़रूर पता चलेगा. अगर आप बिस्तर में ज़्यादा रचनात्मक होना चाहते हैं, तो आप अलग-अलग पोज़िशन, खिलौने और यहाँ तक कि नए रोल-प्लेइंग आइडियाज़ पर भी विचार कर सकते हैं.

डर्टी टॉक आजमाएं

हमारे शरीर का सबसे कामुक हिस्सा हमारा दिमाग होता है, क्योंकि यहीं से सेक्स की इच्छा पैदा होती है. इसलिए, डर्टी बातें करना या सेक्स के बारे में थोड़े अश्लील तरीके से बात करना आपके और आपके साथी दोनों के लिए बहुत उत्तेजक हो सकता है. गंदे शब्दों या सेक्स के विषय पर किसी की प्रतिक्रिया मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला क्षेत्रों पर निर्भर करती है, लेकिन यह पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग होता है.

फोरप्ले के महत्व को समझें

कभी-कभी सेक्स पहले से तय लग सकता है, जैसे आप जल्दी-जल्दी A से B और B से C की ओर बढ़ रहे हों. इसलिए, सेक्स में उतरने से पहले कामुकता पर ध्यान दें. फोरप्ले दोनों पार्टनर को समान रूप से उत्तेजित करने में मदद करता है.

अपनी बेमेल सेक्स ड्राइव को मैच करें

जोड़ों में बेमेल सेक्स ड्राइव होना आम बात है. अगर ऐसा है, तो जोड़ों को सेक्स के दौरान अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: improve sex lifeincrease sexual performancesex life deterioratingtips to boost your sex life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स
Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स
Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स
Sex Life Tips: सेक्स लाइफ बिगड़ रही है? Sexual Performance बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार टिप्स