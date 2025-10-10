उम्र चाहे 20 हो या 40, आज ही छोड़े ये 5 गलत आदतें वरना तबाह हो जाएगी सेक्स लाइफ

Sex Life Tips: शादी-शुदा कपल्स में थोड़े समय बाद सामान्य स्थिति में न लौट पाने का सबसे बड़ा कारण रिश्तों में प्यार की कमी है. रिश्तों में प्यार तब कम होता है जब उनके बीच सेक्स समस्याएं आती हैं . सेक्स प्यार को मजबूत करने का एक स्वाभाविक तरीका है, लेकिन आजकल ऐसे कई कारण हैं जो रिश्तों में प्यार की कमी लाते हैं. चाहे आप 20, 30 या 40 साल के हों. आइए जानतें हैं उन कारणों के बारे में.

तनाव

कुछ लोग तनाव में कई चीजों से खुश होते हैं, लेकिन सेक्स आमतौर पर उनमें से एक नहीं होता. तनाव काम पर, घर पर या रिश्तों में किसी को भी प्रभावित कर सकता है. तनाव को स्वस्थ तरीके से सही करना और उससे निपटना सीखना बहुत मददगार हो सकता है. आप इसे स्वयं कर सकते हैं या किसी काउंसलर या डॉक्टर की मदद ले सकते हैं.

पार्टनर की समस्याएं

आपके पार्टनर के साथ समस्याएं आपकी सेक्स इच्छा को कम करने का एक प्रमुख कारण हैं. महिलाओं के लिए, अपने पार्टनर के करीब महसूस करना यौन इच्छा का एक प्रमुख कारक है. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शक करना या अन्य समस्याएं आपके यौन जीवन को बर्बाद कर सकती हैं. अगर आपको अपने रिश्ते को फिर से बनाने में परेशानी हो रही है, तो आप दोनों किसी काउंसलर से मिल सकते हैं.

शराब

शराब पीने से आप सेक्स के लिए ज्यादा खुले हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पीने से आपकी यौन इच्छा कम हो सकती है. नशे में होने से आपके पार्टनर का मूड खराब हो सकता है. अगर आपको कम पीने में परेशानी हो रही है, तो आपको मदद लेनी चाहिए.

नींद की कमी

अगर आपकी यौन इच्छा पूरी तरह से कम हो गई है, तो हो सकता है कि आपकी नींद की कमी एक प्रमुख कारण हो. क्या आप बहुत देर से सोते हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं? क्या आपको नींद की समस्या है, जैसे अनिद्रा या नींद न आने की समस्या, या स्लीप एपनिया जैसी कोई बीमारी? जिस भी चीज़ की वजह से आपकी नींद खराब हो रही है, वह आपकी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर रही है.

बच्चे का होना

माता-पिता बनने के बाद भी आपकी सेक्स ड्राइव कम नहीं होती. हालांकि, आप अपने बच्चों में इतने उलझ जातें हैं कि अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं निकाल पाते.