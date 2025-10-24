Sex Life Alert: पार्टनर के साथ सेक्स में अरुचि हो सकती है खराब मेंटल हेल्थ का संकेत, जानें लक्षण और समाधान

Sex Life Alert: अनेक चिंताओं के बीच अपने साथी के प्रति यौन आकर्षण की कमी शारीरिक इंटिमेसी को कम करने का एक कारक है. हालांकि यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन बिगड़ते रिश्ते इंटिमेसी में कमी का एक प्रमुख कारण हैं. यहां, मनोवैज्ञानिक एन फिलिपोज इंटिमेसी और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करती हैं.

यौन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच बाधा डालने वाली चीजे

इससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा होती है

ओसीडी और खान-पान संबंधी विकार भी यौन जीवन को प्रभावित करते हैं

यौन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच बाधा डालने वाली चीज़ें

यौन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एन ने बताया कि प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार (MDD) पुरुषों में नपुंसकता और स्तंभन दोष, और महिलाओं में यौन दर्द और यौन इच्छा में कमी का कारण बनता है. यह अवसादग्रस्त अवस्था उन्हें यौन संबंध बनाने से रोकती है. अगर अवसाद का ठीक से इलाज न किया जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकता है. जोड़े खुद को प्यार के लायक नहीं समझने लगते हैं, जिससे इंटिमेसी की इच्छा कम हो सकती है.

इससे मन और शरीर के बीच तालमेल की कमी हो जाती है

चिंता के कारकों में उत्तेजना प्राप्त करने में कठिनाई, संभोग के दौरान दर्द, महिलाओं में योनिजन्य दर्द और पुरुषों में स्तंभन दोष शामिल हैं. उत्तेजना संबंधी असंगति एक ऐसी स्थिति है जहां संभोग के दौरान शरीर और मन में तालमेल नहीं होता. इसका मतलब है कि जब शरीर उत्तेजित होता है, तो मन उत्तेजित नहीं होता, और जब मन उत्तेजित होता है, तो शरीर यौन रूप से उत्तेजित नहीं होता. यह चिंता और अवसाद से ग्रस्त पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है. चिंता का एक अन्य कारण ओसीडी (OSD) है, जो यौन गतिविधियों में बाधा डालता है. जोड़े बहुत असहज और दबाव महसूस करते हैं. इसके कारण वे यौन गतिविधियों से कतराते हैं. अतिकामुक व्यवहार भी ओसीडी का एक परिणाम है. मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक खान-पान संबंधी विकार है. यह व्यक्ति के आत्म-सम्मान, शारीरिक संतुष्टि और शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है, जो सभी कामुकता से जुड़े हैं. इससे इंटिमेसी की कमी और अस्वीकृति के डर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

मानसिक स्वास्थ्य

कई बार देखा जाता है कि लोग काम के दबाव, खराब रिश्तों या खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण सेक्स से बचते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य और सेक्स के बीच संबंध को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर क्यों है. क्या यह काम के दबाव के कारण है या साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं या उसे मनचाही सफलता नहीं मिल रही है. ऐसी परिस्थितियाँ अक्सर व्यक्ति को उदासी और निराशा से घेर लेती हैं. एक निराश और दुखी व्यक्ति चिंता, अवसाद या तनाव जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है. ऐसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से गुज़र रहे व्यक्ति के लिए, सेक्स एक असहज प्रक्रिया बन जाती है.