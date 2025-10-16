क्या है सेक्स लाइफ का ‘3S’ फॉर्मूला? जिसे फॉलो करने से बढ़ेगा रोमांस और बेहतर होगी इंटिमेसी

What Is 3S For Sex Life: यहां हम यौन जीवन के ‘3S’ फॉर्मूले को समझेंगे. सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं कि पुरुषों को ‘3S’ फॉर्मूले को अच्छी तरह समझना जरूरी है. अगर वे इसका पालन नहीं करेंगे, तो उनकी मर्दानगी कमजोर हो जाएगी. नतीजतन, वे अपनी यौन जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे.

‘3S’ फॉर्मूला क्या है?

आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में होने वाली सभी बीमारियों में से 8.9% इन्हीं पदार्थों के सेवन से होती हैं. इनमें से 4.1% तंबाकू और 4.0% शराब के कारण होती हैं.

सिगरेट और सेक्स जीवन

सिगरेट, धुएं की तरह ही यौन जीवन को कमज़ोर कर देती है. ये शरीर से यौन शक्ति को इस तरह से खत्म कर देती है कि पुरुषों को पता भी नहीं चलता. इसलिए, सेक्सोलॉजिस्ट सिगरेट से दूर रहने की सलाह देते हैं.धूम्रपान पुरुष हार्मोन में गड़बड़ी पैदा करता है, उत्तेजना कम करता है और चिंता (चिंता, बेचैनी आदि) बढ़ाता है. यह यौन उत्तेजना को खत्म कर देता है. इसलिए, सिगरेट या तंबाकू से दूर रहें.

सिगरेट और सेक्स पर शोध

हांगकांग विश्वविद्यालय की एक शोध रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई है. कि धूम्रपान छोड़ने के छह महीने के भीतर यौन समस्याओं में तेज़ी से सुधार होता है. विशेष रूप से, यौन उत्तेजना की समस्याओं से पीड़ित पुरुषों को धूम्रपान छोड़ने के बाद तुरंत राहत मिली. रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई देशों, खासकर चीन में धूम्रपान करने वालों में ये समस्याएँ ज़्यादा पाई जाती हैं.

शराब और सेक्स जीवन

कई लोगों ने सुना है कि शराब पीने से यौन क्षमता बढ़ती है, शराब यौन जीवन को बर्बाद कर देती है. हालाँकि शुरुआत में इसका कोई असर नहीं दिखता, लेकिन यह यौन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. इसलिए, यौन क्षमता के लिए शराब से बचना चाहिए.रोजाना शराब पीने से शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. शराब टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करती है. टेस्टोस्टेरोन के कम स्तर का मतलब है कि आपकी यौन जीवन कमज़ोर हो रहा है. शराब वृषण कोशिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे स्तंभन दोष हो सकता है.

तनाव यौन जीवन को प्रभावित करता है

अच्छे यौन जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य. अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो यह आपके यौन जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि तनाव मूड और व्यवहार को प्रभावित करता है.

मूड स्विंग्स

हार्मोनल असंतुलन

अकेलापन महसूस होना

ये सभी तनाव के कारण हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में आप सेक्स करने में सक्षम नहीं होते. इस दौरान, आप अकेले रहना पसंद कर सकते हैं. इसलिए, खुद को तनाव से दूर रखने की कोशिश करें.

कुल मिलाकर, सिगरेट पीना, शराब पीना और तनाव इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्रपतन, दर्दनाक सेक्स और यौन इच्छा में कमी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इसलिए, बेहतर सेक्स जीवन चाहने वालों को इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है.