हॉलीवुड की वो फिल्में, जिनको देखने के बाद आपको मिल जाएगा पूरा सेक्स एजुकेशन; क्या आपने देखी हैं ये 5 फिल्में

Sex Education Movie: भारत समेत दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म और बड़े पर्दे पर सेक्स एक आम विषय बन गया है. इसके बारे में जागरूकता बढ़ी है और सिनेमा में फूलों को चूमने से लेकर होठों पर चुंबन तक का विस्तार हुआ है. तो आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 22, 2025 10:00:20 PM IST

Sex Education Movie
Sex Education Movie

Sex Education Movie: यौन शिक्षा पर अच्छी फिल्में कम ही बनती हैं. इसकी सीधी वजह यह है कि “सेक्स” शब्द और उससे जुड़ी हर चीज आज भी बेहद वर्जित है. आज भी, सेक्स के बारे में जानकारी का अभाव है, और इससे युवाओं में इसके बारे में सीमित जानकारी ही बची है. इस विषय पर कोई परिपक्व फिल्मों की उम्मीद कैसे कर सकता है? इसकी विषयवस्तु विवादास्पद है, और इसलिए फिल्म निर्माताओं ने इसमें भारी निवेश करने का फैसला किया है. भारत समेत दुनिया भर की फिल्मों में सेक्स एक आम विषय है. लेकिन अक्सर, यह एक घटिया कॉमेडी या रोमांटिक उलझन होती है. मुख्यधारा की फिल्मों ने “यौन सुख” की परिपक्व भाषा बोलने या इसके कई पहलुओं पर गहराई से विचार करने से परहेज किया है.

7 यौन शिक्षा फिल्में जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए

The Sessions

2012 की कामुक कॉमेडी, “द सेशंस”, सेक्स के बहुस्तरीय अर्थ की पड़ताल करती है. यह पोलियो से लकवाग्रस्त एक व्यक्ति की यात्रा और एक यौन सरोगेट के साथ उसके संबंध की कहानी है जिसे वह अपना कौमार्य खोने के लिए नियुक्त करता है. जॉन हॉक्स और हेलेन हंट अभिनीत इस फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली. हालांकि दोनों मुख्य पात्रों के बीच का रोमांस कथानक को कमजोर करता है, लेकिन यौन और विकलांगता के विषय को संवेदनशीलता और अंतर्संबंध के साथ प्रस्तुत किया गया है.

Hysteria

2011 में आई इस जीवनी पर आधारित फिल्म का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि फिल्मों में केवल वाइब्रेटर का ही उल्लेख होता है. मैगी गिलेनहाल अभिनीत, “हिस्टीरिया” 1880 के दशक के विक्टोरियन युग पर आधारित है, जब महिलाओं के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ था. हिस्टीरिया, जिसे उस समय महिलाओं में एक आम बीमारी माना जाता था, का “इलाज” जननांग मालिश के माध्यम से किया जाता था (बिना यह एहसास किए कि यौन सुख प्रेरित किया जा रहा है). फिल्म महिला सुख की जटिलताओं और उन परिस्थितियों की पड़ताल करती है जिनके कारण वाइब्रेटर का निर्माण हुआ.

Hide And Seek

1996 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा, “हाइड एंड सीक” कामुकता और पहचान की तलाश पर एक करुणामयी टिप्पणी है, जो एक 12 साल की बच्ची की कहानी पर केंद्रित है. साक्षात्कारों से संकलित, यह फिल्म समलैंगिक महिलाओं के अनुभवों को प्रस्तुत करती है जो अपनी युवावस्था के दौरान अपनी यौन जागृति का वर्णन करती हैं. अवंत-गार्डे फिल्म निर्माता सू फ्रेडरिक इस कृति के निर्देशक हैं, इसलिए दर्शक निश्चिंत हो सकते हैं कि यह श्वेत-श्याम फिल्म देखने लायक हर पल देखने लायक होगी.

Thanks For Sharing

मार्क रफ़ालो, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, कैरल केन, टिम रॉबिंस और अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत, 2012 में रिलीज हुई “थैंक्स फार शेयरिंग” उन लोगों के जीवन की पड़ताल करती है जो यौन व्यसन से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि यह एक विशुद्ध नाटक है और कोई सामाजिक संदेश सफलतापूर्वक नहीं देता, यह कई अलग-अलग स्थितियों को प्रस्तुत करता है जो जटिलताओं से जुड़ी हैं, जैसे कि रिश्तों में शारीरिकता और व्यक्तिगत यौन व्यवहार.

Too Young to Be a Dad

“टू यंग टू बी अ डैड” 2002 में आई एक टेलीविज़न फ़िल्म है जो किशोर गर्भावस्था की कहानी को उलट देती है, जो गर्भवती माताओं पर केंद्रित है और इस मुद्दे को पितृत्व के नज़रिए से देखती है. जब दो 15 साल के युवक यौन संबंध बनाते हैं और उन्हें पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, तो उनका शुरुआती इरादा बच्चे के आने पर उसे गोद देने का होता है. हालाँकि, लड़का इस धारणा को पलट देता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि वह बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है, जिसमें उसकी मां, जो एक शिक्षिका है, उसकी मदद करती है.

Masters of Sex

यह ऐतिहासिक ड्रामा डॉ. विलियम मास्टर्स और वर्जीनिया जॉनसन की कहानी है, जो अभूतपूर्व यौन शोध की पड़ताल करते हैं. यह शो उत्तेजक दृश्यों और हास्य से भरपूर है, लेकिन गंभीर मुद्दों को भी उठाता है. यह उनके शोध के तरीकों की नैतिकता की जाँच करता है और समलैंगिकता और महिला कामुकता पर सामाजिक विचारों, विशेष रूप से इस धारणा को संबोधित करता है कि योनि सेक्स अधिक “परिपक्व” है.

Transparent

यह पुरस्कार विजेता अमेज़न प्राइम सीरीज़ लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों (जीएसएम) के अनुभवों को बखूबी दर्शाती है. कहानी तीन बच्चों के एक पिता पर केंद्रित है जो अपने वयस्क बच्चों के सामने ट्रांस होने का खुलासा करता है. जैसे-जैसे वह बदलता है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी लिंग पहचान और यौन प्राथमिकताओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: Adult education seriesBest sex education filmsMasters of Sex seriesSex education TV showsSexual health documentaries
