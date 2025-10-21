Home > हेल्थ > Sex Benfites: सेक्स सिर्फ सुख नहीं, सेहत का राज है! जानिए कैसे हर रोमांटिक पल बन सकता है हेल्दी टॉनिक

Sex Benfites: सेक्स सिर्फ सुख नहीं, सेहत का राज है! जानिए कैसे हर रोमांटिक पल बन सकता है हेल्दी टॉनिक

Sex benefits: बदलती जीवनशैली में यौन रूप से सक्रिय रहना आसान नहीं है. तनाव और काम के दबाव ने सामान्य वैवाहिक जीवन को प्रभावित किया है, और पति-पत्नी के बीच भावनात्मक बंधन भी प्रभावित हुआ है. हालांकि, सेक्स एक सामान्य, स्वस्थ जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यह न केवल भावनात्मक निकटता लाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 21, 2025 8:00:24 PM IST

Sex Benefits: चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों ही संभोग के दौरान शारीरिक और भावनात्मक आनंद का अनुभव करते हैं. एक अध्ययन के अनुसार, संभोग के दौरान हमारे शरीर के मस्तिष्क में कुछ रासायनिक यौगिक निकलते हैं जो विश्राम की अनुभूति पैदा करते हैं. यह न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि कई मानसिक बीमारियों से भी बचाता है.अध्ययनों से पता चलता है कि रोजाना संभोग कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है. यह तनाव और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है. रोज़ाना शारीरिक संभोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है. यह न केवल एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, बल्कि दीर्घायु को भी बढ़ावा देता है. डॉक्टरों के अनुसार, संभोग के दौरान हार्मोन और अन्य यौगिक निकलते हैं, जो विभिन्न संक्रमणों के जोखिम को कम करते हैं. रोज़ाना संभोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है.

बेहतर नींद

संभोग के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव बेहतर नींद में योगदान देता है. रोज़ाना सेक्स करने से शरीर की धमनियों में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है. शोध के अनुसार, सेक्स शरीर के हार्मोन्स को संतुलित रखने में मदद करता है.

मासिक धर्म में आराम

अगर महिलाएं अपने मासिक धर्म से एक हफ़्ते पहले सेक्स करती हैं, तो उनके हार्मोन्स का स्तर सामान्य रहता है. इससे मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट के तेज़ दर्द से भी राहत मिलती है.

टेस्टोस्टेरोन

डॉक्टरों के अनुसार, सेक्स के दौरान पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ महिलाओं को मज़बूत बनाती है, जिससे गर्भावस्था की जटिलताओं से बचाव होता है. रोज़ाना सेक्स करने से महिलाओं के टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी बढ़ता है, जिससे हड्डियाँ मज़बूत होती हैं.

कैंसर से राहत

एक अध्ययन के अनुसार, जो पुरुष हफ्ते में दो बार सेक्स करते हैं, उनमें स्ट्रोक और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी कम होता है.सेक्स के दौरान, पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम करते हैं. इससे पूरे शरीर की अच्छी कसरत होती है. हृदय ज़्यादा रक्त पंप करता है, जिससे आपका शरीर चुस्त और रोगों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम बनता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

