सेक्स करने से क्यों चमक उठता है चेहरा और बढ़ती है एनर्जी? ये 2 फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान!

Sex Aur Health Benefits: सेक्स से ना केवल हमारा रिश्ता सही होता है , बल्कि यह महिलाओं की सेहत और खूबसूरती के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। जब महिलाएं सेक्स में एक्टिव रहती हैं तो उनका शरीर हेल्दी, फिट और चेहरे पर नेचुरल ग्लो नजर आता है. सबसे खास बात यह है कि सेक्स एंडोमेट्रिओसिस जैसी बीमारी से भी महिलाओं को सेफ रखता है। एंडोमेट्रिओसिस में महिलाओं को पेल्विक दर्द, ब्लीडिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेक्स न सिर्फ रिलेशनशिप को सही करता है बल्कि महिलाओं को लंबे समय तक हेल्दी रखने में भी मदद करता है। आइए जानतें हैं, इसके कुछ फायदे.

सेक्स रखता दिल को हेल्दी

सेक्स सिर्फ इंटिमेसी बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह दिल की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। जो कपल्स अपने सेक्स जीवन में एक्टिव रहते हैं, उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम होता है। हफ्ते में दो या उससे ज्यादा बार सेक्स करने वाले कपल्स, उन लोगों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं जो बहुत कम सेक्स करते हैं।

प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी से करता है सुरक्षा

पुरुषों के लिए सेक्स सिर्फ आनंद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनकी सेहत को गंभीर बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि सेक्स के दौरान होने वाला बार-बार स्खलन (Ejaculation) पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाता है। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में 23 वर्ष की उम्र से लेकर मध्यम आयु वर्ग तक के पुरुषों पर रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि जो पुरुष हफ्ते में लगभग पाच बार सेक्स का आनंद लेते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन पुरुषों की तुलना में लगभग एक-तिहाई कम होता है जो कम बार सेक्स करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सेक्स को एक नेचुरल हेल्थ थेरेपी की तरह एन्जॉय करें।

