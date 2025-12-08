Senior Citizen Mediclaim: 60 से 100 साल के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, जानें- कौन सा प्लान है आपके लिए सबसे फायदेमंद?

Senior Citizen Health Insurance: स्वास्थ्य बीमा बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है. आजकल 60 साल से ऊपर के लोग भी सक्रिय जीवन जी रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं. कई तरह की बामारियां लोगों में उत्पन्न होती है. इस लेख में हम कुछ प्रमुख वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा विकल्पों के बारे में सरल शब्दों में जानकारी देंगे.

नेशनल सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम

ये योजना 60 से 100 साल तक के लोगों के लिए है. इसमें आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का बीमा प्लान ले सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

दंपती कवर उपलब्ध.

पॉलिसी के 31वें दिन से लाभ शुरू.

डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज के साथ घर पर इलाज और अंतिम संस्कार तक का खर्च शामिल.

प्रीमियम उदाहरण:

5 लाख का दंपती प्लान: 34,110 रुपये

5 लाख का सिंगल प्लान: 28,089 रुपये

ओरिएंटल संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा

ये योजना 100 साल तक की उम्र वालों के लिए उपलब्ध है. इसमें 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के तीन प्रकार के प्लान हैं.

मुख्य विशेषताएं:

बुजुर्ग दंपती और डिपेंडेंट कवर उपलब्ध.

सभी प्रकार की सर्जरी कवर होती है.

को-पेमेंट का ऑप्शन भी मिलता है.

प्रीमियम उदाहरण (61-65 वर्ष):

5 लाख का दंपती प्लान: 42,410 रुपये

5 लाख का सिंगल प्लान: 27,360 रुपये

न्यू इंडिया सिक्स्टी प्लस मेडिक्लेम

ये योजना 60 से 80 साल तक के बुजुर्गों के लिए है. इसमें 2 लाख से 5 लाख तक का बीमा लिया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

पति-पत्नी दोनों का इलाज कवर.

डायलिसिस, कीमोथेरेपी और नॉन-ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट का कवरेज.

प्रीमियम उदाहरण (61-65 वर्ष):

5 लाख का दंपती प्लान: 50,450 रुपये

5 लाख का सिंगल प्लान: 31,849 रुपये

यूनाइटेड इंडिया फैमिली मेडिकेयर

ये योजना 65 साल के बाद भी लाइफ टाइम रिन्यू करने की सुविधा देती है. इसमें 1 लाख से 10 लाख तक का बीमा उपलब्ध है.

मुख्य विशेषताएं:

पति-पत्नी दोनों का इलाज कवर.

स्टेंट इम्प्लांट, मोतियाबिंद और मानसिक बीमारी तक का इलाज शामिल.

प्रीमियम उदाहरण (61-65 वर्ष):

5 लाख का दंपती प्लान: 23,106 रुपये

बुजुर्गों में स्वास्थ्य बीमा की स्थिति

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 75% बुजुर्गों को एक या अधिक पुरानी बीमारियां हैं, लेकिन केवल 18% के पास स्वास्थ्य बीमा है. हालांकि, इस साल से 70 साल से अधिक उम्र वालों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलने लगा है, जिससे स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है.