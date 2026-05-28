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Mobile Usage Risk: मोबाइल-लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है भारी, होता है इस बीमारी का खतरा!

High Blood Pressure Risk: रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनमें हाई बीपी का खतरा अधिक देखा गया.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 28, 2026 10:19:00 PM IST

हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क
हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क


High Blood Pressure Due to Mobile: आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. काम, पढ़ाई और मनोरंजन के कारण लोग घंटों स्क्रीन के सामने समय बिताते हैं. हालांकि लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखने की आदत स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है. हाल ही में ‘नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन’ में प्रकाशित एक स्टडी में दावा किया गया है कि रोजाना 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ा सकता है.

स्टडी में क्या सामने आया?

स्टडी में स्क्रीन टाइम और हाई ब्लड प्रेशर के बीच संबंध को समझने की कोशिश की गई. रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनमें हाई बीपी का खतरा अधिक देखा गया. खासकर ऐसे लोग जो रोजाना 6 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर बिताते हैं, उनमें यह जोखिम ज्यादा पाया गया.

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रिसर्च के मुताबिक लगातार बैठे रहने और शारीरिक गतिविधि कम होने से शरीर के मेटाबॉलिज्म और दिल की सेहत पर असर पड़ सकता है. अध्ययन में यह भी सामने आया कि टीवी देखने का समय हाई बीपी से ज्यादा जुड़ा हुआ पाया गया. हालांकि विशेषज्ञों ने साफ किया कि यह एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, इसलिए यह पूरी तरह साबित नहीं करती कि स्क्रीन टाइम सीधे हाई ब्लड प्रेशर का कारण है.

ज्यादा स्क्रीन टाइम से शरीर पर असर

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सिरदर्द और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा देर तक बैठे रहने से वजन बढ़ने और शरीर की सक्रियता कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. कई लोगों को इससे तनाव, थकान और मानसिक बेचैनी महसूस होने लगती है. लगातार खराब नींद और कम फिजिकल एक्टिविटी का असर धीरे-धीरे दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है.

क्यों बढ़ सकता है हाई बीपी का खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक बैठकर स्क्रीन देखने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है. साथ ही, कम शारीरिक गतिविधि और अनियमित दिनचर्या हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को बढ़ा सकती है. तनाव, कम नींद और डिजिटल डिवाइस की अधिक आदत भी इस समस्या को बढ़ाने वाले कारण माने जाते हैं.

हाई बीपी से बचने के लिए क्या करें?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्क्रीन टाइम को सीमित रखने की सलाह देते हैं. लगातार काम करने के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी माना जाता है. नियमित व्यायाम, रोजाना वॉक और पर्याप्त नींद शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा संतुलित आहार लेना और समय-समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराना भी फायदेमंद माना जाता है.

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Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी स्थिति में डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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