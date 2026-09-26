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स्कूली बच्चों में 40% बढ़ी मांसपेशियों और हड्डियों की समस्या! भारी बैग ही नहीं, ये आदतें भी बन रहीं कमर दर्द की वजह

School Children Back Pain: बच्चों की मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ यानी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं अब चिंता का विषय बनती जा रही हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, स्कूली बच्चों में ऐसी समस्याओं में 40% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसकी वजह केवल भारी स्कूल बैग नहीं है, बल्कि कुछ अन्य कारण भी हैं. पढ़िए क्या कहती है हालिया रिपोर्ट-

By: Lalit Kumar | Published: September 26, 2026 2:15:59 PM IST

School Children Back Pain
School Children Back Pain


School Children Back Pain: अगर आपका बच्चा स्कूल से लौटने के बाद अक्सर पीठ या कमर दर्द की शिकायत करता है, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें. बच्चों की मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ यानी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं अब चिंता का विषय बनती जा रही हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, स्कूली बच्चों में ऐसी समस्याओं में 40% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसकी वजह केवल भारी स्कूल बैग नहीं है, बल्कि कुछ अन्य कारण भी हैं. पढ़िए बच्चों में कमर दर्द पर क्या कहती है हालिया रिपोर्ट-

बच्चों में बढ़ी मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं

वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एशिया वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 के ऑर्गनाइजिंग चेयर प्रोफेसर डॉ. संजीव के झा ने बच्चों में बढ़ती इस समस्या पर चिंता जताई. उनका कहना है कि पीठ दर्द को केवल उम्र बढ़ने से जुड़ी समस्या नहीं समझना चाहिए. स्कूल जाने वाले बच्चों में मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि बचपन से ही बचाव और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि आज बच्चे पढ़ाई और स्क्रीन के सामने काफी समय बिताते हैं, जबकि मूवमेंट, मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन और फिटनेस को उतना महत्व नहीं दिया जाता है.

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934 बच्चों पर हुई स्टडी में सामने आया आंकड़ा

पिछले दिनों भोपाल के चार स्कूलों में 8 से 15 साल की उम्र के 934 बच्चों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि 55.9% बच्चों ने पिछले 12 महीनों में किसी न किसी तरह के दर्द का अनुभव किया था. वहीं, 41.6% बच्चों ने पिछले 10 दिनों में दर्द की शिकायत की और 21.3% बच्चों ने इस समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह ली थी. स्टडी में बच्चों के स्कूल बैग का वजन भी देखा गया. इसमें बैग का औसत वजन बच्चों के शरीर के वजन का 16.5% पाया गया.

सिर्फ भारी स्कूल बैग ही जिम्मेदार नहीं

बच्चे की पीठ में दर्द हो तो सबसे पहले अक्सर स्कूल बैग पर ध्यान जाता है. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, सिर्फ बैग के वजन को इसका कारण मानना सही नहीं होगा. लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, कम शारीरिक गतिविधि, गलत तरीके से बैठना या चलना, पहले लगी चोट, शरीर की फिटनेस और व्यक्तिगत परिस्थितियां भी पीठ दर्द से जुड़ी हो सकती हैं.

ओडिशा के खुर्दा जिले में 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर हुई एक अन्य भारतीय स्टडी में पिछले 12 महीनों के दौरान मस्कुलोस्केलेटल दर्द की 18.8% मौजूदगी पाई गई. इसमें उम्र, लिंग, शरीर के माप और बैकपैक के वजन जैसे कई कारकों का अध्ययन किया गया.

स्क्रीन टाइम और कम एक्टिविटी भी चिंता का विषय

आज बच्चों का काफी समय मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और पढ़ाई जैसी बैठकर की जाने वाली गतिविधियों में गुजरता है. 2025 की एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-एनालिसिस में 129 रिपोर्ट शामिल थीं. इसमें क्रॉस-सेक्शनल स्टडीज के आधार पर लंबे समय तक बैठे रहने या कम गतिविधि वाले व्यवहार और रीढ़ की हड्डी के दर्द के बीच हल्का संबंध पाया गया. हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि लंबे समय तक बैठना अकेले बच्चों में पीठ दर्द का कारण है.

बच्चों को बचपन से सिखाएं सही पोस्चर और मूवमेंट

एम्स रायबरेली के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सीपी पाल के मुताबिक, बच्चों की समस्या को केवल भारी बैग से जोड़ने के बजाय उन्हें नियमित रूप से सक्रिय रहने, ताकत और लचीलेपन पर काम करने तथा शरीर का सही इस्तेमाल करने की जानकारी देना जरूरी है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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