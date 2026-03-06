Burning candles is dangerous: मोमबत्ती जलाना हुआ खतरनाक, रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा, बीमारी भी ऐसी कि जा सकती है जान

Burning candles is dangerous: घर में सुकून और खुशबू के लिए जलाई जाने वाली मोमबत्तियां अब स्वास्थ्य को लेकर चिंता का कारण बन रही हैं. हालिया शोध में सामने आया है कि खासतौर पर सुगंधित और पैराफिन मोम से बनी मोमबत्तियां जलने पर ऐसे रासायनिक कण छोड़ सकती हैं जो घर के अंदर की हवा को प्रदूषित करते हैं और लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रदूषण कभी-कभी घर के अंदर के सबसे बड़े वायु प्रदूषण स्रोतों में शामिल हो सकता है.

कम हवादार कमरों में बढ़ जाता है खतरा

शोध के अनुसार जब मोमबत्तियां बंद या कम हवादार कमरों में जलाई जाती हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं कमरे में ही जमा हो जाता है. इस धुएं में सूक्ष्म कण और कई तरह के रासायनिक तत्व मौजूद हो सकते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

सुगंधित मोमबत्तियां ज्यादा चिंता की वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि सुगंधित मोमबत्तियां सबसे ज्यादा चिंता का कारण बन रही हैं. इनमें इस्तेमाल होने वाली कृत्रिम खुशबू जलने के दौरान हवा में रासायनिक कण छोड़ सकती है. ब्रिटेन में किए गए एक सर्वे के मुताबिक लगभग 64 प्रतिशत घरों में नियमित रूप से सुगंधित मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, जिससे इनडोर एयर क्वालिटी पर असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है.

पैराफिन मोम को लेकर भी उठे सवाल

मोमबत्तियों में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम पदार्थ पैराफिन मोम है. यह पेट्रोलियम शोधन प्रक्रिया का उप-उत्पाद होता है. सस्ता होने और रंग व खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता के कारण इसका उपयोग बड़े पैमाने पर बनने वाली मोमबत्तियों में किया जाता है. कुछ निर्माता इसे “खनिज मोम” के नाम से बेचते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह भी पेट्रोलियम से ही बना पदार्थ है.

जलने पर निकलते हैं हानिकारक रसायन

विशेषज्ञों का कहना है कि पैराफिन मोमबत्तियां जलने पर हवा में कई तरह के रासायनिक तत्व छोड़ सकती हैं. इनमें कुछ ऐसे यौगिक भी हो सकते हैं जो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सांस की समस्या, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकते हैं.

कैसे रखें सावधानी

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर घर में मोमबत्तियां जलानी हों तो कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए. प्राकृतिक मोम से बनी मोमबत्तियां अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प मानी जाती हैं. इसके अलावा मोमबत्तियों को लंबे समय तक लगातार जलाने से बचना चाहिए.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार घर का माहौल सुगंधित और शांत बनाना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए ऐसे विकल्प चुनना जरूरी है जो घर की हवा और स्वास्थ्य दोनों के लिए सुरक्षित हों.