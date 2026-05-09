Home > लाइफस्टाइल > सत्तू पीने वाले हो जाएं सावधान: हर किसी के लिए वरदान नहीं है ये ‘सुपरफूड’, एक्सपर्ट न बताया इसके पीछे का सच!

सत्तू पीने वाले हो जाएं सावधान: हर किसी के लिए वरदान नहीं है ये ‘सुपरफूड’, एक्सपर्ट न बताया इसके पीछे का सच!

डायटीशियन बताते हैं कि सत्तू की तासीर ठंडी होती है. गर्मी में इससे प्रोटीन और फाइबर की आपूर्ति होती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि सत्तू हर व्यक्ति के लिए नहीं है. गलत समय और गलत व्यक्ति के लिए ये लिवर और किडनी की समस्याएं पैदा कर सकता है.

By: Kajal Jain | Published: May 9, 2026 9:58:16 AM IST

सत्तू पीने वाले हो जाएं सावधान: हर किसी के लिए वरदान नहीं है ये 'सुपरफूड', एक्सपर्ट न बताया इसके पीछे का सच!
सत्तू पीने वाले हो जाएं सावधान: हर किसी के लिए वरदान नहीं है ये 'सुपरफूड', एक्सपर्ट न बताया इसके पीछे का सच!


गर्मियों में लू और डीहाइड्रेशन से बचे रहने के लिए सत्तू के सेवन की कवायद की जा रही है. ये हेल्दी ड्रिंक शरीर को ठंडा और तरोताजा बनाता है और हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है. सत्तू काले चने को पीसकर बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन कुछ लोगों को चने के सत्तू का सेवन न करने की सलाह दी जा रही है. एक्सपर्ट ने इसके पीछे के कारण भी बताए हैं. आप भी जानिए इसके बारे में-

क्या है एक्सपर्ट की राय?

एक्सपर्ट बताते हैं कि सत्तू में प्रोटीन के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है. इसमें मौजूद प्रोटीन भी इनकंप्लीट है, जिसमें सारे एसेंशियल एमीनो एसिड नहीं होते. इस मामले में पोषण विशेषज्ञ अंशिका तिवारी बताती हैं कि चने का सत्तू प्रोटीन, आयरल, फाइबर और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन ये प्रोटीन का इतना अच्छा सोर्स भी नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं.

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एक्सपर्ट बताती हैं कि रोजाना 2 चम्मच सत्तू का सेवन करने पर सिर्फ 6 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि 20 से 25 ग्राम प्रोटीन का दावा किया जा रहा है, जो 100 ग्राम सत्तू में होता है. एक्सपर्ट बताती हैं कि हमारा शरीर दिन में 2 से 3 चम्मच सत्तू ही पचा सकता है. हालांकि, चने के सत्तू में शरीर के आवश्यक न्यूट्रिएंट्स भी काफी ज्यादा होते हैं.

किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?

पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि जिन लोगों को गैस की समस्या, कोढ़, पथरी, लिवर प्रॉबलम्स पेट की एलर्जी, वात, दोष या लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें टने का सत्तू अवॉइड करना चाहिए. 

कैसे खाएं चने का सत्तू?

पोषण विशेषज्ञों की चने की सत्तू को लेकर यही सलाह है कि दिन में ज्यादा से ज्यादा एक ही बार चने के सत्तू का सेवन किया जा सकता है. यदि इसका पाउडर फॉर्म में सेवन करते हैं तो बीच-बीच में पानी पीने से बचें.

  • सत्तू को पानी में घोलकर नमक, शकर, गुड़ या नीबूं मिलाकर पीने से हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं. 
  • अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से गैस, पेट फूलना, ऐंठन और दस्त जैसी समस्या हो सकती हैं.
  • बारिश के दिनों में चने का सत्तू खाने के लिए मना किया जाता है.

ये भी पढ़ें:- खाना पचाने के लिए मसाला सोड़ा क्यों नहीं पीना चाहिए? कारण जानकर आप भी छोड़ देंगे, एक्सपर्ट से जानें सेफ ऑप्शन!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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