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38 की उम्र में 28 का ग्लो! एक्ट्रेस सामंथा ने खोला अपनी फिटनेस का राज, शेयर किया ‘8-स्टेप पावर मॉर्निंग’ रूटीन

एक्ट्रेस समंथा ने बताती हैं कि लाइफस्टाइल में तमाम चीजें आजमाने पर भी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही, बार-बार स्किन प्रॉबलम्स परेशान करती हैं, मॉर्निंग सिकनेस भी रहती है तो अपनी मॉर्निंग शेड्यूल को ठीक कर लीजिए. इसे बैलेंस करते ही हार्मोनल इशू से लेकर स्ट्रेस फैक्टर्स तक दूर होने लगते हैं. समंथा ने अपना मॉर्निंग रुटीन शेयर किया है जिसे 8 स्टेप पावर मॉर्निंग नाम दिया है.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 21, 2026 6:11:35 PM IST

38 की उम्र में 28 का ग्लो! एक्ट्रेस सामंथा ने खोला अपनी फिटनेस का राज, शेयर किया '8-स्टेप पावर मॉर्निंग' रूटीन
38 की उम्र में 28 का ग्लो! एक्ट्रेस सामंथा ने खोला अपनी फिटनेस का राज, शेयर किया '8-स्टेप पावर मॉर्निंग' रूटीन


38 साल की एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु, आज भी 28 की लगती हैं. ज्यादातर लोग एक्ट्रेस की खूबसूरती से ज्यादा उनकी फिटनेस के दीवाने हैं.  वैसे तो समंथा अपने इंटरव्यूज में हेल्थ और फिटनेस को लेकर बात करती हैं, लेकिन इस बार समंथा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्पेशल 8 स्टेप पावर मॉर्निंग रुटीन शेयर किया है. समंथा बताती है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मुझे सालों लग गए, लेकिन एक पावर मॉर्निंग रुटीन ने मुझे इतना जल्दी चेंज कर दिया कि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाती. इस रुटीन को आप 21 दिन भी कनसिसटेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो आप पूरा दिन बेहतर फील करेंगे.

मॉर्निंग रुटीन को लेकर समंथा की राय

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस समथा रुथ प्रभु ने 8 स्टेप पावर मॉर्निंग रुटीन शेयर किया है. समंथा बताती हैं कि मेरी अच्छी हेल्थ और फिटनेस में इस रुटीन का बड़ा रोल है. मेरा मानना है कि यदि आपकी सुबह अच्छी होगी, तो आने वाले दिन को और भी अच्छा बना सकती है. समंथा बताती हैं कि अगर आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो पा रही, त्वचा पर कुछ न कुछ लगा रहता है, सूजन और मॉर्निंग सिकनेस रहती है तो 21 दिन के पावर रुटीन को फॉलो कर सकते हैं.

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क्या है पावर मॉर्निंग के 8 स्टेप्स?

  • एक्ट्रेस बताती हैं कि सुबह उठने के बाद पहले घंटे के लिए फोन का बिल्कुल यूज नहीं करना है.
  • मॉर्निंग में 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करके शांति को फील करना चाहिए.
  • सुबह उठने के बाद कुछ देर धूप में बैठना चाहिए.
  • खाली पेट गर्म पानी, नींबू, हल्दी, सेब का सिरका लें. आप चाहें इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक जैतून का तेल मिला सकते हैं.
  • एक बैलेंस ब्रेकफास्ट कीजिए और पूरा दिन शुगर या स्नैक्स न खाएं. इससे ब्लड़ शुगर बैलेंस रहता है.
  • सुबह 11 बजे से पहले अपने शरीर को तैयार कर लें और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं.
  • सुबह के नाश्ते के बाद अपनी फेवरेट कॉफी या चाय भी ले सकते हैं.
  • आज के दिन क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और एक डायरी में नोट कर लें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ठाणे स्थित के आईएमएस हॉस्पिटल की चीफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. अमरीन शेख ने कुछ एडवाइज शेयर की हैं. एक्सपर्ट ने बताया है कि जब आप रुटीन को प्रेक्टिकली और कंसिसटेंट होकर फॉलो करते हैं, तब ही आपको फायदा मिलता है. उन्होंने बताया कि सुबह जागने के पहले एक घंटे सीधे हार्मोन, डायजेशन और मेंटल क्लैरिटी पर असर डालते हैं. 

  • यदि सुबह एक स्ट्रक्चर्ड रुटीन फॉलो किया जाए तो हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और कार्टिसोल भी कंट्रोल में रहते हैं. ये आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाए रखता है.
  • यदि आप सुबह उठने के कुछ घंटों तक फोन या कोई डिवाइस यूज नहीं करते तो ब्रेन एक्टिव होने लगता है, जिससे स्ट्रेस नहीं होता और दिनभर फोकस बना रहता है.
  • कुछ मिनटों तक गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर बना रहता है.
  • सुबह की पहली धूप आपके शरीर की बायोलॉजिकल साइकिल को ठीक करती है, जिससे रात को बेहतर नींद लेने में हेल्प मिलती है.
  • प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से लैस नाश्ता आपकी भूख और क्रेविंग को कंट्रोल करता है. यदि नाश्ता स्किप करते हैं तो शुगर फूड्स एनर्जी को कम करके ब्लड शुग बढ़ा सकते हैं.
  • रोजाना हल्की एक्सरसाइज आपके डायजेशन को इंप्रूव करती है. इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और बॉडी दिनभर एनर्जेटिक रहती है.

एक्सपर्ट बताती हैं कि समंथा की ओर से शेयर किए गए मॉर्निंग ड्रिंक हर किसी के लिए फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं है. कुछ लोगों को इससे डायजेस्टिव इशू हो सकते हैं, इसलिए सिंपल पानी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है. नाश्ते के बाद थोड़ी मात्रा में कैफीन (Tea & Coffee) एसिडिटी और कोर्टिसोल लेवल को बढ़ने से रोक सकती है. 

ये भी पढ़ें:- लेडीज! क्रीम-पाउडर तो ठीक, लेकिन ‘ग्लोइंग स्किन’ के लिए इंजेक्शन लगाया तो खैर नहीं; जानिए नए कॉस्मेटिक्स लॉ!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: beauty tipsFitness Tipshealth newssamantha ruth prabhuSocial Media Viral
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