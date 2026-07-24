गर्मी में नमक की कमी हो जाए तो क्या होगा? हार्ट के लिए यह स्थिति कितनी खतरनाक, लक्षण और बचाव के उपाय

Electrolyte Imbalance: गर्मियों में लोग अक्सर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पीते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता. तेज धूप, अधिक पसीना और लगातार शारीरिक गतिविधियों के कारण शरीर से पानी के साथ-साथ सोडियम (नमक) भी बाहर निकल जाता है. यदि समय रहते इसकी भरपाई न की जाए तो शरीर में हाइपोनेट्रेमिया (Hyponatremia) यानी सोडियम की कमी हो सकती है. यह स्थिति हल्की थकान से लेकर बेहोशी और गंभीर मामलों में दिल व दिमाग पर भी असर डाल सकती है. अब सवाल है कि, गर्मी में नमक की कमी क्यों होती है? इसके शुरुआती संकेत क्या हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

शरीर में नमक की कमी क्यों होती है?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सोडियम शरीर के लिए एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है. यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने, नसों और मांसपेशियों के सही कामकाज तथा रक्तचाप को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है. गर्मियों में लगातार पसीना निकलने, दस्त या उल्टी, जरूरत से ज्यादा केवल पानी पीने, कुछ दवाओं के सेवन या किडनी एवं हार्मोन से जुड़ी बीमारियों के कारण शरीर में सोडियम का स्तर कम हो सकता है.

इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

लगातार कमजोरी और थकान

सिरदर्द

चक्कर आना

मतली या उल्टी

मांसपेशियों में ऐंठन

ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

बेचैनी या भ्रम की स्थिति

सोडियम का स्तर अधिक गिर जाए तो दौरे पड़ना, बेहोशी और कोमा जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं.

क्या दिल के लिए भी खतरनाक है?

हेल्थ विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर में सोडियम का संतुलन बिगड़ने से रक्तचाप और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन प्रभावित हो सकता है. गंभीर हाइपोनेट्रेमिया की स्थिति में हृदय और मस्तिष्क दोनों पर असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को ज्यादा नमक खाना चाहिए. जरूरत से अधिक नमक का सेवन भी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ा सकता है. इसलिए संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है.

बचाव कैसे करें?

तेज धूप में लंबे समय तक रहने से बचें.

अधिक पसीना आने पर पानी ही नहीं, ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक का सेवन करें.

संतुलित आहार लें, जिसमें नेचुरल सोडियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हों.

बिना सलाह के जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बचें, खासकर यदि अधिक पसीना निकल रहा हो.

लगातार कमजोरी, चक्कर या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

बुजुर्ग, छोटे बच्चे, खिलाड़ी, बाहर धूप में काम करने वाले लोग, किडनी या हार्ट की बीमारी से पीड़ित मरीज और ऐसी दवाएं लेने वाले लोग जिनसे शरीर में सोडियम का स्तर प्रभावित हो सकता है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल पानी पीना ही काफी नहीं है. शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.