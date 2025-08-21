Home > हेल्थ > डिप्रेशन की बैंड बजाने वाला ये नेचुरल फॉर्मूला, आपके किचन में है, न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला राज

Saffron Benefits: केसर सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त कर सकता है। जानें कैसे न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने बताया कि यह सुनहरा मसाला तनाव, चिंता और डिप्रेशन में कारगर साबित हो सकता है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 21, 2025 15:16:58 IST

Saffron Benefits
Saffron Benefits

केसर सिर्फ एक महंगी मसाला नहीं, बल्कि मानसिक सेहत का नेचुरल बूस्टर भी है। अगली बार जब आप केसर का धागा चाय या दूध में डालें, तो याद रखिए कि ये आपके मूड को भी खुशनुमा बना सकता है। केसर को खाने में स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि यह आपके मन को भी हल्का कर सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसको चौंकाने वाले फायदे बताएंगे।

न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा के मुताबिक केसर न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि मन को भी हल्का और तनावमुक्त करने में मदद कर सकता है। आइए जानें इसके खास पॉइंट्स:

डिप्रेशन पर असर

• कई शोध बताते हैं कि हल्के से मध्यम डिप्रेशन में केसर का असर दवाओं जितना असरदार हो सकता है।
• खास बात यह है कि इसके कोई गंभीर साइड-इफेक्ट नहीं पाए गए।

केसर के मुख्य तत्व

• क्रोसिन (Crocin): यह एंटीऑक्सीडेंट है और केसर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है।
• क्रोसेटिन (Crocetin): मस्तिष्क में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करता है।
• सैफ्रानल (Safranal): मूड को संतुलित रखने और मानसिक शांति दिलाने में मददगार।

वैज्ञानिक अध्ययन

• एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जिन लोगों ने प्रतिदिन 30 mg केसर एक्सट्रैक्ट लिया, उन्हें उतना ही लाभ हुआ जितना फ्लूक्सेटीन (Prozac) जैसी एंटीडिप्रेसेंट दवा लेने वालों को।

• फर्क यह रहा कि केसर से कोई बड़े दुष्प्रभाव नहीं हुए।

तनाव और चिंता पर असर

• केसर का नियमित सेवन चिंता और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद कर सकता है।
• यह नींद और मूड दोनों को बेहतर बना सकता है।

सावधानी जरूरी

• केसर का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना दवा के विकल्प के रूप में नहीं करना चाहिए।
• इसे सिर्फ एक सपोर्टिव और हेल्दी डाइट सप्लीमेंट की तरह लिया जा सकता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

