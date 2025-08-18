Home > हेल्थ > लौकी खाने वालों के लिए चौंकाने वाला खुलासा! गोल वाली है हेल्थ टॉनिक या लंबी ज्यादा दमदार?

लौकी खाने वालों के लिए चौंकाने वाला खुलासा! गोल वाली है हेल्थ टॉनिक या लंबी ज्यादा दमदार?

Bottle Gourd Benefits: क्या गोल लौकी ज्यादा फायदेमंद है या लंबी लौकी? जानें दोनों के स्वाद, पाचन और सेहत से जुड़े फायदे और खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 18, 2025 17:52:31 IST

गर्मी के मौसम में हल्का और ठंडा खाने का मन करता है और लौकी Bottle Gourd इस समय की एक बेहतरीन सब्ज़ी होती है। लेकिन, क्या आपको पता है कि गोल और लंबी लौकी में कुछ खास अंतर होता है? वैसे को खाने वालों के लिए दोनों ही लौकी बराबर है टेस्ट में भी और सेहत में भी लेकिन, आपको खानी कौन सी चाहिए ये हम आपको समझाएंगे।

गोल लौकी:

गोल लौकी स्वाद में थोड़ी मीठी और मुलायम होती है, जो जल्दी पक जाती है। इसका गोला रूप और नर्म बनावट इसे खाने में खास बनाती है। यह बच्चों को भी आसानी से पसंद आ जाती है और पचाने में आसान होती है, जिससे पेट की तकलीफ की संभावना कम रहती है।

लंबी लौकी:

लंबी लौकी का स्वाद हल्का-सा ताजगी भरा हो सकता है, लेकिन यह थोड़ी कची या सख्त हो सकती है। इसका आकार बड़ा होता है और इसे पकने में थोड़ा समय लगता है। कभी-कभी बाजार में मिलने वाली लंबी लौकी हाइब्रिड या इंजेक्टेड किस्म की होती है, जिससे स्वाद और पोषण पर असर पड़ता है। फिर भी, इसका पानी ज्यादा होने की वजह से यह जूस या सूप बनाने के लिए अच्छा विकल्प है, जिससे ताजगी और डिटॉक्स में मदद मिलती है।

कौन सी लौकी बेहतर है?

स्वाद और पाचन करने में आसानी की बात करें तो गोल लौकी बेहतर मानी जाती है। यह जल्दी पच जाती है और खाना स्वादिष्ट बनाती है। वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता detox या हाइड्रेशन है, तो लंबी लौकी को जूस या सूप के रूप में इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है।

लौकी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें:

• ताज़ी और मुलायम त्वचा वाली लौकी चुनें।
• डंठल (तना) हरा और हल्का मुलायम हो सूखा या टूट चुका तना खराब होने का संकेत है।
• लौकी को हाथ में लेकर देखें अगर बहुत हल्की या सूखी लगे, तो उसे न लें, क्योंकि ऐसी लौकी पकने में देर करेगी और स्वाद फीका होगा।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

