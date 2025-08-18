Home > हेल्थ > रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

Rose Water Drink: गुलाब जल रोज पीने से शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है। इससे शरीर को ठंडक मिलने के साथ-साथ पाचन सुधार में भी फायदा होता है। जानिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स और सही सेवन तरीका

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 18, 2025 16:45:04 IST

Rose Water Benefits
Rose Water Benefits

Rose Water Benefits: गुलाब की पंखुड़ियों के सुगंधित पानी यानी गुलाब जल का सेवन अब सिर्फ सौन्दर्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सेहत और मानसिक ताजगी के लिए भी बेहद प्रभावी माना जाने लगा है। आयुर्वेद एवं पारंपरिक उपचारों में इसकी तासीर ठंडी होने के कारण गर्मियों में इससे शरीर में प्राकृतिक ठंडक आती है और यह निर्जलीकरण या हीट स्ट्रोक जैसे समस्याओं से बचाव में मददगार होता है। इसी वजह से पारंपरिक शर्बत एवं मीठे व्यंजनों में अक्सर इसका उपयोग होता आया है।

इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-C की मात्रा त्वचा को हाइड्रेटेड और ताजा बनाए रखती है। साथ ही पाचन तंत्र को भी शांति मिलती है। इसका हल्का स्वाद और पुष्पीय खुशबू पीने के अनुभव को उत्साहजनक बनाती है, जिससे लोग अधिक पानी पीने के लिए प्रेरित होते हैं।

सीक्रेट खुला: 59 के Shah Rukh Khan की फिटनेस का राज आपको 25 का बना देगी! डाइट उड़ा देगी होश

कुछ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य स्रोतों के अनुसार, गुलाब जल में विटामिन A, B, C और E जैसे पोषक तत्व तथा फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं। इससे जो सूजन-रहित त्वचा, ग्लोइंग लुक और त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, यह पाचन सुधारने, तनाव कम करने और गले की खराश से आराम दिलाने में सहायक हो सकता है। हालांकि, वैज्ञानिक अध्ययन अभी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं।

प्रोटीन पावर का असली बादशाह कौन? फिटनेस के लिए अंडा या पनीर क्या है बेस्ट?

विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि गुलाब जल का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह भोजन योग्य (food-grade), रासायनिक-मुक्त और प्रदूषण रहित हो। इससे साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना कम हो जाती है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा
रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा
रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा
रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?