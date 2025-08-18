रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

Rose Water Benefits: गुलाब की पंखुड़ियों के सुगंधित पानी यानी गुलाब जल का सेवन अब सिर्फ सौन्दर्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सेहत और मानसिक ताजगी के लिए भी बेहद प्रभावी माना जाने लगा है। आयुर्वेद एवं पारंपरिक उपचारों में इसकी तासीर ठंडी होने के कारण गर्मियों में इससे शरीर में प्राकृतिक ठंडक आती है और यह निर्जलीकरण या हीट स्ट्रोक जैसे समस्याओं से बचाव में मददगार होता है। इसी वजह से पारंपरिक शर्बत एवं मीठे व्यंजनों में अक्सर इसका उपयोग होता आया है।

इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-C की मात्रा त्वचा को हाइड्रेटेड और ताजा बनाए रखती है। साथ ही पाचन तंत्र को भी शांति मिलती है। इसका हल्का स्वाद और पुष्पीय खुशबू पीने के अनुभव को उत्साहजनक बनाती है, जिससे लोग अधिक पानी पीने के लिए प्रेरित होते हैं।

सीक्रेट खुला: 59 के Shah Rukh Khan की फिटनेस का राज आपको 25 का बना देगी! डाइट उड़ा देगी होश

कुछ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य स्रोतों के अनुसार, गुलाब जल में विटामिन A, B, C और E जैसे पोषक तत्व तथा फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं। इससे जो सूजन-रहित त्वचा, ग्लोइंग लुक और त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, यह पाचन सुधारने, तनाव कम करने और गले की खराश से आराम दिलाने में सहायक हो सकता है। हालांकि, वैज्ञानिक अध्ययन अभी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं।

प्रोटीन पावर का असली बादशाह कौन? फिटनेस के लिए अंडा या पनीर क्या है बेस्ट?

विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि गुलाब जल का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह भोजन योग्य (food-grade), रासायनिक-मुक्त और प्रदूषण रहित हो। इससे साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना कम हो जाती है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।