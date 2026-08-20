कीमोथेरेपी का विकल्प बनेगी ‘स्मार्ट’ कैंसर दवा RK-251? Cancer Calls को बनाएगी निशाना, हेल्दी सेल्स को रखेगी सेफ

RK-251 Smart Cancer Drug: कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले इलाज की लंबी प्रक्रिया और कीमोथेरेपी का ख्याल आता है. कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को खत्म करने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन इसका असर शरीर की कुछ स्वस्थ कोशिकाओं पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण मरीजों को कई तरह के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है. ऐसे में वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी टारगेटेड दवा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैंसर सेल्स को पहचानकर वहीं सक्रिय हो और स्वस्थ कोशिकाओं पर कम से कम असर डाले.

इसी दिशा में भारत के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण प्रीक्लिनिकल उपलब्धि हासिल की है. RK-251 नाम की एक नई ‘स्मार्ट’ कैंसर दवा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कैंसर कोशिकाओं के भीतर मौजूद विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होकर एंटीकैंसर कंपाउंड रिलीज करे.

IASST और IIT गुवाहाटी की टीम ने तैयार की दवा

यह रिसर्च भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी की टीम ने की है. रिसर्च का नेतृत्व IASST के डॉ. आशीष बाला और IIT गुवाहाटी के डॉ. के.पी. भबक ने किया. इस दवा को विकसित करने का उद्देश्य ऐसी थेरेपी तैयार करना है, जो शरीर में सामान्य स्थिति में अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहे और कैंसर कोशिकाओं के भीतर पहुंचने के बाद ही अपना प्रभाव दिखाए.

कैंसर सेल्स के अंदर ऐसे एक्टिव होती है RK-251

वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं की एक खास विशेषता को इस दवा के डिजाइन का आधार बनाया है. कई कैंसर कोशिकाओं में Reactive Oxygen Species (ROS) का स्तर सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक हो सकता है. RK-251 इसी अंतर का फायदा उठाती है. जब दवा कैंसर सेल के भीतर पहुंचती है और वहां ROS का स्तर अधिक होता है, तो यह सक्रिय होकर NBDHEX नामक एंटीकैंसर कंपाउंड रिलीज करती है. यह कंपाउंड ऐसे टारगेट प्रोटीन को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है, जो कुछ कैंसर कोशिकाओं के जीवित रहने और उपचार के प्रति प्रतिरोध में भूमिका निभाते हैं.

ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में दिखा असर

रिसर्च के दौरान RK-251 ने विशेष रूप से Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) सेल्स के खिलाफ मजबूत एंटीकैंसर एक्टिविटी दिखाई. वहीं, स्वस्थ कोशिकाओं पर इसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम पाया गया. इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने जेब्राफिश एम्ब्रियो यानी Danio rerio मॉडल में भी उम्मीदवार दवा का परीक्षण किया. इस अध्ययन में स्पष्ट टॉक्सिसिटी के संकेत नहीं मिले. ROS की मौजूदगी में दवा से संबंधित जरूरी फ्लोरेसेंस भी देखा गया, जिससे वैज्ञानिकों को इसके एक्टिवेशन मैकेनिज्म को समझने में मदद मिली.

क्या अब कीमोथेरेपी की जगह ले लेगी?

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RK-251 अभी मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध दवा नहीं है. रिसर्च फिलहाल प्रीक्लिनिकल स्तर पर है. इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल से पहले इसकी सुरक्षा, प्रभावशीलता, सही डोज और संभावित साइड इफेक्ट्स को लेकर कई चरणों में परीक्षण जरूरी होंगे. इस रिसर्च का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह कैंसर उपचार को ज्यादा टारगेटेड बनाने की दिशा में एक संभावित रास्ता दिखाती है. अध्ययन को ACS Journal of Medicinal Chemistry में प्रकाशित किया गया है.