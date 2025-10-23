Rishabh Tandon Death: 40 से कम उम्र में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा? जानें क्या कहती हैं एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट

Rishabh tandon Died Due to Heart Attack: बॉलीवुड इन दिनों लगातार बुरी खबरों से घिरा हुआ है. दिवाली के दो दिन बाद एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन के निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ दिल्ली में अपने घर पर थे जब उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया. उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी.

लेकिन, ये मामला अकेला नहीं है. आजकल 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. Indian Heart Association की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 25% हार्ट अटैक के केस 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिल रहे हैं. यह आंकड़ा बताता है कि भारत अब दुनिया की हार्ट डिज़ीज़ कैपिटल बनता जा रहा है.

यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है. लोग दिनभर स्क्रीन पर रहते हैं, जिम की जगह देर रात तक काम करते हैं और जंक फूड को अपनी डाइट बना चुके हैं. नींद की कमी, स्ट्रेस, और एक्सरसाइज की कमी दिल पर सीधा असर डालती है.

इसके अलावा, तनाव और डिप्रेशन भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं. नौकरी का प्रेशर, रिलेशनशिप की टेंशन या फैमिली स्ट्रेस. ये सब मिलकर हार्ट को कमजोर करते हैं. कई बार जेनेटिक कारण भी इसके पीछे होते हैं, यानी अगर परिवार में पहले किसी को हार्ट प्रॉब्लम रही हो, तो रिस्क और बढ़ जाता है.

कैसे करें बचाव?

अगर आपको कभी भी सीने में दर्द, भारीपन, चक्कर या सांस फूलने जैसे लक्षण महसूस हों, तो इसे हल्के में न लें. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

साथ ही, अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं-

• रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें

• जंक फूड और शुगर से दूरी बनाएं

• धूम्रपान और अल्कोहल से परहेज़ करें

• और सबसे ज़रूरी- खुद को स्ट्रेस-फ्री रखने की कोशिश करें

थोड़ा ध्यान दिल पर दीजिए, क्योंकि अब हार्ट अटैक सिर्फ उम्र से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से तय हो रहा है.

