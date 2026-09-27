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Thyroid: थायराइड की दवा लेने का सही तरीका क्या है? कहीं ये 7 गलतियां तो नहीं कर रहे आप! जानें लेने का सही तरीका

Right Way To Take Thyroid Medicine: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में थायराइड से पीड़ितों की संख्या बढ़ी है. ऐसी स्थिति गंभीर होने पर जीवन दवाओं के सहारे ही कटता है. कुछ लोगों की शिकायत होती है कि दवा तो खाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है. सही तरीके से दवा न खाना भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है. तो जानिए थायराइड की दवा लेने का सही तरीका क्या है?

By: Lalit Kumar | Published: September 27, 2026 5:00:59 PM IST

Right Way To Take Thyroid Medicine
Right Way To Take Thyroid Medicine


Right Way To Take Thyroid Medicine: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना सबसे बड़ी चुनौती है. खराब जीवनशैली के चलते इंसान के शरीर में तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं. थायराइड ऐसी ही गंभीर बीमारियों में से एक है. स्थिति गंभीर होने पर जीवन दवाओं के सहारे ही कटता है. कुछ लोगों की शिकायत होती है कि दवा तो खाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है. सही तरीके से दवा न खाना भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है. इसलिए अगर थायराइड की दवा रोज लेना आपकी भी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, तो क्या आप सही तरीके से लेते हैं? 

दरअसल, कई लोग सुबह उठते ही दवा तो खा लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद चाय-कॉफी पी लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं. कुछ लोग कैल्शियम और आयरन की गोली भी उसी समय ले लेते हैं. ये छोटी-छोटी आदतें कुछ मामलों में थायराइड की दवा के शरीर में अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए दवा की सही Timing और तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है जितना नियमित रूप से इसे लेना.

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थायराइड की दवा लेने का सही तरीका क्या है?

थायराइड की समस्या में डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार दवा और उसकी डोज तय करते हैं. लेकिन दवा का फायदा सिर्फ सही डोज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसे किस समय और किस तरह लिया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है. अपोलो हॉस्पिटल नोएडा के कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी, डायबिटीज और मेटाबोलिक मेडिसिन डॉ. बीके रॉय के अनुसार, थायराइड की दवा लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

थायराइड की दवा लेते समय किन बातों का रखें

सुबह खाली पेट लें दवा: थायराइड की दवा, खासकर लेवोथायरोक्सिन, आमतौर पर सुबह खाली पेट सादे पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है. खाली पेट लेने से दवा के अवशोषण को बेहतर तरीके से बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

दवा खाते ही चाय-कॉफी न पिएं: दवा लेने के तुरंत बाद चाय, कॉफी या नाश्ता करने से बचें. डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेने और खाने-पीने के बीच पर्याप्त अंतर रखना जरूरी है. कई लोगों के लिए सुबह दवा लेने के बाद 30-60 मिनट का अंतर रखने की सलाह दी जाती है.

रोज तय समय पर दवा लें: थायराइड की दवा को रोज लगभग एक ही समय पर लेने की आदत बनाएं. इससे दवा लेने की दिनचर्या नियमित रहती है. अगर किसी दिन दवा लेने का समय बदल जाए या डोज छूट जाए, तो अगली डोज को लेकर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें.

दूध या जूस के साथ दवा न लें: थायराइड की दवा को सादे पानी के साथ लेना बेहतर माना जाता है. दूध, कैल्शियम युक्त पेय और कुछ अन्य खाद्य-पेय पदार्थ दवा के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं.

कैल्शियम और Iron से अंतर रखें: अगर आप कैल्शियम या आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, तो इन्हें थायराइड की दवा के साथ एक ही समय पर न लें. आमतौर पर इनके बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपकी दवा और स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है.

अपनी मर्जी से डोज न बदलें: थायराइड की दवा की डोज TSH जैसे टेस्ट और मरीज की स्थिति के आधार पर तय की जाती है. इसलिए दवा कम-ज्यादा करना या अचानक बंद करना सही नहीं है. नियमित जांच कराएं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर से डोज की समीक्षा करवाएं.

डाइट को लेकर रखें ध्यान: बहुत ज्यादा फाइबर वाली डाइट कुछ लोगों में लेवोथायरोक्सिन के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है. इसी तरह सोया उत्पादों और कुछ खाद्य पदार्थों को दवा के बिल्कुल आसपास लेने से बचने की सलाह दी जा सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गोभी, ब्रोकली या सोया जैसे खाद्य पदार्थों को हर व्यक्ति पूरी तरह बंद कर दे.

डॉक्टर की जरूरी एडवाइज

थायराइड की दवा रोज सही तरीके से लेना और उसकी डोज को बिना डॉक्टर की सलाह बदले जारी रखना महत्वपूर्ण है. अगर आपकी दवा बदलती है, कोई नई दवा या सप्लीमेंट शुरू होता है या TSH रिपोर्ट में बदलाव आता है, तो डॉक्टर को जरूर बताएं. 

Tags: Health News Hindihealth tips
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