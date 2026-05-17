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शादी के तुरंत बाद नहीं चाहिए बेबी? एक्सपर्ट से जानिए करियर और फैमिली प्लानिंग को बैलेंस करने की कम्प्लीट गाइड!

हमेशा कहा जाता है कि 20 से 30 के बीच कंसीव करने के लिए बेस्ट रहती है. इस दौरान कॉम्प्लीकेशन तो कम होती ही है, बेबी और मदर की हेल्थ के लिए भी यही समय उचित है, लेकिन आज 20-30 की उम्र करियर का भी पीक पॉइंट होती है तो ऐसे में बैलेंस कैसे करें? जानिए प्रेग्नेंसी की प्लानिंग से लेकर कंसीव करने की सही एज तक सब कुछ-

By: Kajal Jain | Published: May 17, 2026 1:53:12 PM IST

शादी के तुरंत बाद नहीं चाहिए बेबी? एक्सपर्ट से जानिए करियर और फैमिली प्लानिंग को बैलेंस करने की कम्प्लीट गाइड!
शादी के तुरंत बाद नहीं चाहिए बेबी? एक्सपर्ट से जानिए करियर और फैमिली प्लानिंग को बैलेंस करने की कम्प्लीट गाइड!


आज के आधुनिक दौर में 20 से 30 साल की उम्र महिलाओं के लिए एक खूबसूरत दोराहा बन जाती है. एक तरफ करियर की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने का जुनून होता है तो दूसरी तरफ समाज और बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रेशर. ऐसे में परिवार की महिलाएं भी बोल देती हैं कि- यही मां बनने की सही उम्र है! लेकिन तब क्या? सपने बडे हों और कॉर्पोरेट लाइफ का प्रेशर हो. ऐसे में चीजों को बैलेंस करना किसी भी महिला के लिए जंग जीतने से कम नहीं है. क्या आप भी करियर और फैमिली प्लानिंग के बीच असमंजस से जूझ रही हैं? तो फिक्र मत कीजिए. आज हम मेडिकल साइंस और गायनोकोलॉजिस्ट से समझेंगे कि कंसीव करने की सही उम्र क्या है, और कैसे आप बिना अपने करियर से समझौता किए एक हेल्दी प्रेग्नेंसी प्लान कर सकती हैं.

उम्र का प्रेग्नेंसी से क्या लेना-देना?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर महिला के पास जन्म से ही जिंदगी तक कुल 20 लाख एग्स होते हैं. ये संख्या बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाती है और एग्स की क्वालिटी भी गिरने लगती है. कई रिसर्च बताती हैं कि महिलाओं में 20 से 30 की उम्र में बेस्ट क्वालिटी और अच्छी संख्या में अंडे बनते हैं. जबकि 37 तक आते-आते सिर्फ 25,000 एग्स बचते हैं और 51 की उम्र में ये 1,000 रह जाते हैं.    

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इसके पीछे क्या कारण है?

एक्सपर्ट की मानें तो 32 की आयु के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है. 35-37 के बीच इसमें तेजी से गिरावट आने लगती है. इसके पीछे एक कारण ये भी है कि महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ एंडोमेट्रियोसिस और टयूबल रोग जैसे हेल्थ कंडीशन का खतरा बढ़ जाता है, जो प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर डालते हैं.

हेल्थ लाइन की रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 3 महीने कोशिश करने के बावजूद 25 की आयु में 18%, 30 की आयु में 16%, 35 की आयु में 12% और 40 की आयु में 7% प्रेग्नेंसी के चांस होते हैं.

क्या है गर्भधारण की सही उम्र?

वैसे तो गर्भधारण के लिए  सिर्फ उम्र ही मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति और मेंटल स्टेट भी उतना ही इपोर्टेंट है. लेकिन हेल्थ के नज़रिए से समझें तो  20 का दशक या लास्ट 30 में गर्भधारण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं. इस आयु वर्ग में गर्भवती होने पर महिलाओं को अपनी हेल्थ, बेबी की हेल्थ या प्रेग्नेंसी से जुड़ी कॉम्प्लीकेशन कम होती हैं.

एक्सपर्ट से जानें क्या सही रहेगा? 

एक इंटरव्यू में गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्सटेट्रिशियन एक्सपर्ट डॉ. अरुणा कालरा बताती हैं कि ज्यादातर कपल्स फैसला करते हैं कि शादी के बाद फैसला करते हैं कि हम बेबी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो 30 से 35 की उम्र में दाखिल होते हैं तो आपका मेंटल डिसीजन चेंज हो जाता है. ऐसे में आवश्यक है कि हेल्दी प्रेग्नेंसी को शुरुआत में ही प्रीजर्व कर लिया जाए. 

स्पेशली जो महिलाएं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और वो लेट प्रेग्नेंसी को लेकर श्योर हैं तो सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए. इसके बाद एंब्रियो फ्रीज कराए जा सकते हैं, जिसके बाद जब आप 35 के बाद कंसीव करेंगी तो आपका एंब्रियो यंग रहेगा. इसमें डाउन सिंड्रोम या बेबी से जुड़े कॉम्प्लीकेशन कम होते हैं. एक्सपर्ट बताती हैं कि बच्चा एक बड़ी रेसपॉन्सिबिलिटी है. आप तभी कंसीव करें, जब मेंटली प्रीपेयर हों. 

ये भी पढ़ें:- नॉर्मल डिलीवरी अब ‘बीते जमाने’ की बात क्यों होती जा रही है? गायनोकोलॉजिस्ट ने बताई कड़वी सच्चाई!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: health newsPregnancy Carepregnancy tipsWomen Health Care
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