Eye cancer: अब सूअर के स्पर्म से होगा आंखों के कैंसर का इलाज? वैज्ञानिकों का अनोखा प्रयोग चर्चा में

एक्सोसोम अस्थायी रूप से आंख की सुरक्षा परत को खोल देते हैं, जिससे दवा सीधे ट्यूमर तक पहुंच सके और असर दिखा सके.

अभी कहां तक पहुंचा है शोध?

यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है और इसका परीक्षण फिलहाल चूहों पर किया गया है. नतीजे सकारात्मक बताए जा रहे हैं, लेकिन इंसानों पर ट्रायल से पहले और कई चरणों की जांच जरूरी है. फिलहाल इसे पूरी तरह सुरक्षित या इलाज का पक्का विकल्प नहीं कहा जा सकता. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आगे के परीक्षण सफल रहते हैं, तो यह भविष्य में एक कम दर्दनाक और ज्यादा टारगेटेड इलाज बन सकता है. अगर यह तकनीक सफल होती है, तो न सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा बल्कि अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी नई संभावनाएं खुल सकती हैं. खासकर बच्चों में होने वाले कैंसर के इलाज को यह आसान और कम जोखिम भरा बना सकता है.