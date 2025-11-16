Relationship Secrets: रिश्ते में गर्माहट और नजदीकियां बढ़ाने के 10 ऐसे मसालेदार टिप्स जो हर फीमेल पार्टनर को पसंद आएंगे

Relationship Secrets: अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है, तो आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए. क्योंकि, पुरुषों की तरह, महिलाओं के लिए भी सेक्स के बाद संतुष्ट होना बेहद जरूरी है. आज हम आपकी महिला पार्टनर को संतुष्ट करने के कुछ तरीके बताने जा रहे हैं.

बात करें कि उसे क्या पसंद है.

बातचीत आपकी सेक्स लाइफ को और भी बेहतर बना सकती है. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप बिस्तर पर जाने से पहले और सेक्स के दौरान अपनी पार्टनर की इच्छाओं को समझने की कोशिश करें. उसकी पसंदीदा पोजीशन के बारे में जानने की कोशिश करें या उसकी किसी भी फैंटेसी पर बात करें. यह समझने की कोशिश करें कि सेक्स के दौरान उसे क्या पसंद है. उसके शरीर के अंगों को सहलाते हुए, यह जानने की कोशिश करें कि क्या उसे मज़ा आ रहा है.

उसके शरीर को जानने के लिए समय निकालें

अपनी पार्टनर के शरीर को जानने की कोशिश करें. पता करें कि उसे कहां छुआ जाना पसंद है. पुरुष अक्सर सोचते हैं कि महिलाओं के स्तनों को छूने से यौन सुख मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर महिला की अपनी अलग “हॉट बटन” होती हैं. कुछ को गर्दन पर चूमना पसंद होता है, तो कुछ को पैरों पर. आप अपने साथी के शरीर के अलग-अलग हिस्सों को सहलाकर यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद है.

रोमांटिक बातें

यह एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है. सेक्स से पहले अपने साथी से थोड़ी गंदी बातें करें. उन्हें बताएँ कि आप उनके साथ क्या और कैसे सेक्स करना चाहते हैं. अपनी कल्पनाओं के बारे में बात करें. उनके शरीर की तारीफ़ करें. आप चाहें तो गंदी बातों वाली कोई कहानी भी सुना सकते हैं. इससे न सिर्फ़ आपके साथी का आनंद दोगुना होगा, बल्कि वह आपका पूरा सहयोग भी करेगी.

अलग-अलग पोजिशन

आप सेक्स के दौरान अलग-अलग पोजिशन पर विचार कर सकते हैं. यह जानने की कोशिश करें कि क्या आपका साथी ऊपर रहना चाहता है या कोई खास स्टाइल है जो उन्हें पसंद है. सेक्स के दौरान अपनी गति और लय में बदलाव करें. अपने साथी को इस बारे में बताएँ और उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है.

अलग- अलग तरीका

आप सेक्स के दौरान अन्य चीजें भी आज़मा सकते हैं. ओरल सेक्स ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है. अपने साथी से पूछें कि उन्हें क्या पसंद है. सेक्स के दौरान उनकी योनि के बाहरी हिस्से को छूना और अपनी उंगलियाँ या कोई खिलौना उनकी योनि में डालना भी आपके साथी के लिए आनंददायक हो सकता है.

फोरप्ले

थोड़ा सा वार्म-अप आपके यौन जीवन को और भी ज्यादा मजबुत बना सकता है. यह कोई रहस्य नहीं है कि कई महिलाओं को सेक्स का सच्चा आनंद लेने के लिए फोरप्ले की ज़रूरत होती है. यह जानने के लिए कि आपके साथी को क्या पसंद है, अलग-अलग तरीके आज़माएँ. हालाँकि, फोरप्ले बहुत लंबा होना ज़रूरी नहीं है. कुछ मिनट का वार्म-अप ही काफी है. फोरप्ले योनि को प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करने में मदद करता है, जिससे सेक्स और भी आनंददायक हो जाता है.