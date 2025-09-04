समोसा-चाट लवर्स हो जाएं सतर्क! ये बीमारियां कर सकती हैं जिंदगी बर्बाद

चाट पकौड़ी और समोसा इंडियन स्ट्रीट फूड का दिल मानी जाती है लेकिन बारिश के मौसम में अगर गरमा गरम समोसा और चटपटी चाट देखकर कोई मना नहीं कर पाता, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि स्नेक्स देखने में जितनी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं उतने ही सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। इनके सेवन से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती है।

तेल में तला हुआ खाना होता है दिल के लिए दुश्मन

तेल में तली हुई चीज ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को बढ़ावा देती हैं जब आप समोसा या पकौड़ी खाते हैं तो इसमें मौजूद फैट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देते हैं ज्यादा कोलेस्ट्रोल का मतलब है कि दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा बनना। अगर आप लंबे समय तक किस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है।

मसाले और नमक ब्लड प्रेशर को देते है बढ़ावा

चाट पकौड़ी में डाले जाने वाले नमक मसाले तीखी चटनी स्वाद तो बढ़ा देते हैं लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं, ज्यादा नमक और मसाला शरीर में सोडियम लेवल को बढ़ा देते हैं जिससे कि हाई बीपी जैसी समस्याएं हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर से किडनी और हार्ट दोनों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है।

चटनी और दही शुगर लेवल के लिए होते हैं खतरनाक कॉम्बो

चाट में डाली जाने वाली मीठी चटनी दही और आलू का कॉन्बिनेशन काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है लेकिन हमारे ब्लड शुगर लेवल काफी तेजी से बढ़ा देता है। अगर आप भी डायबिटीज के मरीज है तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मीठी चटनी में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और आलू में स्टार्च होता है जो कि हमारे इन्सुलिन लेवल को काफी बढ़ा देता है।

तली- भुनी चीजों से बढ़ता है मोटापा और डाइजेस्ट करने में आती है समस्या

समोसा पकोड़े जैसी चीजों में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है जो कि हमारे वजन को बढ़ाती है उतनी ही वजन बढ़ाने में कारगर भी साबित होती है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी काफी हद तक कमजोर कर देती हैं, तेल में तली चीजें पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ा देती हैं