लाल राजमा vs सफेद राजमा.. कौन है ज्यादा पौष्टिक? स्वाद, प्रोटीन और सेहत के मामले में जानें पूरा अंतर

Red Rajma vs White Rajma: राजमा-चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन जब बाजार में लाल, गहरे लाल और सफेद रंग के राजमा दिखते हैं तो अक्सर सवाल उठता है- आखिर इनमें से सेहत के लिए बेहतर कौन है? क्या सिर्फ रंग का फर्क है या प्रोटीन, फाइबर, स्वाद और पचने के मामले में भी दोनों अलग हैं? अगर आप भी राजमा को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो लाल और सफेद राजमा का यह अंतर जानना आपके लिए काफी काम का हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर, लाल राजमा में क्या खास है? सफेद राजमा क्या कमतर है? आइए जानते हैं इस बारे में-

लाल राजमा में क्या खास है?

लाल राजमा अपने गहरे रंग और मजबूत स्वाद के लिए जाना जाता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि दालों और फलियों को संतुलित डाइट का हिस्सा माना जाता है. लाल राजमा में मौजूद फाइबर पाचन और आंतों की सेहत के लिए भी उपयोगी हो सकता है. इसके अलावा इसमें आयरन, फोलेट, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व भी मिलते हैं. हालांकि, पोषण की मात्रा राजमा की किस्म और पकाने के तरीके के अनुसार बदल सकती है.

सफेद राजमा क्या कमतर है?

बिल्कुल नहीं. सफेद राजमा भी प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा स्रोत है. इसका स्वाद अपेक्षाकृत हल्का होता है और कई व्यंजनों में यह आसानी से इस्तेमाल किया जाता है. लाल और सफेद राजमा में प्रोटीन की मात्रा में अंतर हो सकता है, लेकिन केवल रंग देखकर यह तय करना सही नहीं होगा कि कौन ज्यादा पौष्टिक है. दोनों ही पौष्टिक फलियां हैं और इनका सेवन संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है.

स्वाद और पकाने में क्या अंतर?

लाल राजमा का स्वाद आमतौर पर ज्यादा गाढ़ा और बनावट थोड़ी मजबूत महसूस होती है, जबकि सफेद राजमा अपेक्षाकृत हल्का और नरम स्वाद दे सकता है. दोनों को अच्छी तरह भिगोकर और पूरी तरह पकाकर खाना जरूरी है. राजमा को अधपका खाने से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. खासकर कच्चे या अधपके किडनी बीन्स में प्राकृतिक रूप से मौजूद फाइटोहैमाग्लुटिनिन नामक लेक्टिन का स्तर अधिक हो सकता है. इसलिए पर्याप्त भिगोना और अच्छी तरह उबालना बेहद जरूरी है.

तो कौन-सा राजमा चुनें?

अगर सवाल है कि, लाल या सफेद राजमा में से कौन ज्यादा हेल्दी है, तो इसका सीधा जवाब है- दोनों अच्छे विकल्प हैं. फर्क मुख्य रूप से किस्म, स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों की मात्रा में हो सकता है.