मां बनने के बाद क्या सचमुच सेक्स ड्राइव कम हो जाती है? जानें एक्सपर्ट्स की राय

Pregnancy Problems : राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुसार, गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं की सेक्स की इच्छा कम हो जाती है.ब्रिटिश रियलिटी टीवी स्टार और फिटनेस कोच होली हैगन-ब्लाइथ का कहना है कि उनके बेटे के जन्म के बाद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ.सीबीबीज के पेरेंटिंग हेल्पलाइन कार्यक्रम की सह-मेजबानी करते हुए, ब्लाइथ ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा, मैंने सोचा, देखो, अगर तुम मुझे छूते भी नहीं हो तो कोई बात नहीं. उस समय मैं बिल्कुल यही महसूस कर रही थी.”सेक्स और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट रेचल गोल्ड कहती हैं कि महिलाओं को अक्सर लगता है कि बच्चे के जन्म के छह महीने बाद उन्हें फिर से सेक्स की जरूरत है.होली ने बताया कि 2023 में अपने बेटे, अल्फा-जैक्स के जन्म के बाद, उनकी सेक्स ड्राइव में काफी कमी आई और वह किसी भी तरह के स्पर्श से बचने लगीं.वह कहती है,जब भी मैं अपने पति जैकब से प्यार का इजहार करती या उन्हें छूती, उन्हें लगता कि वे इसे दूसरी नजर से देखेंगे. लेकिन मैं सेक्स नहीं करना चाहती थी.मैं अपने पति की हर स्पर्श को नकारात्मक नजरिए से देखने लगी.

खुलकर बात करने से मदद मिली

होली के अनुसार, मैंने अपनी भावनाओं को जाहिर करना शुरू कर दिया. मैं कहने लगी, ‘जब भी मैं तुम्हें गले लगाती या छूती हूं, हमें इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा मन करता है कि मैं दूर हो जाऊं. इससे चीजें बेहतर हुईं क्योंकि दबाव कम हो गया.”लेकिन उसके पति जैकब को डर लगने लगा कि शायद होली अब उसे पसंद नहीं करती.होली ने कहा, “मैंने अपने पति को समझाया कि इसका तुमसे कोई लेना-देना नहीं है. मैं अभी ऐसा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं बिल्कुल नहीं बदली हैं. मुझे अभी सेक्स करने का मन नहीं है, और शायद अगले कुछ महीनों तक भी नहीं होगा. मैं अभी इस दौर से गुजर रही हूं. मुझे खुद ही इससे उबरना होगा. लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई तभी समझ आती है जब आप खुद इस दौर से गुजर रहे होते हैं.

सिर्फ गर्भवती महिलाओं तक ही नहीं है असर

इसका असर सिर्फ गर्भवती महिलाओं तक ही सीमित नहीं है. तीन महीने पहले मां बनीं फ्रैंकी, सीबीबीज की पेरेंटिंग हेल्पलाइन की श्रोता हैं. वह कहती हैं कि उनके पार्टनर ने उस दौरान सेक्स से दूरी बना ली थी.वह कहती हैं, अभी मुझे अपने शरीर से नफरत है. मैं बस चाहती हूं कि मेरा पार्टनर मुझ पर थोड़ा और ध्यान दे. लेकिन अब उसे सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे अजीब लग रहा है.थेरेपिस्ट रेचल गोल्ड कहती हैं कि पुरुषों को कभी-कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मुश्किल होती है.उनके अनुसार, “माता-पिता बनने के साथ ही, पुरुषों में जिम्मेदारी की भावनाएं आ सकती हैं. यह सेक्स में उनकी कम रुचि का एक प्रमुख कारण हो सकता है.

विशेषज्ञों की कुछ जरूरी सलाह

यौन इच्छा की कमी को सामान्य बनाना जरूरी है. यह पूरी तरह से सामान्य है और सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, इससे दूसरे कारणों की तलाश करने और दबाव की भावना को कम करने में मदद मिल सकती है.ऐसे बदलावों से गुजर रही महिलाओं को अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया के साथ धैर्य रखना चाहिए.इसमें तनाव कम करने के लिए घर के काम और बच्चों की देखभाल जैसी जिम्मेदारियां साझा करना भी शामिल हो सकता है.

