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नॉर्मल डिलीवरी अब ‘बीते जमाने’ की बात क्यों होती जा रही है? गायनोकोलॉजिस्ट ने बताई कड़वी सच्चाई!

एक समय पहले ज्यादातर महिलाएं नेचुरल डिलीवरी के जरिए बच्चे को जन्म देती थी, जबकि आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बिना दर्द सहे सीजेरियन डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी सिर्फ सुविधा या दर्द नहीं है. डॉक्टर ने बढ़ती सीजेरियन डिलीवरी के पीछे के कारण बताए हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 15, 2026 5:04:00 PM IST

नॉर्मल डिलीवरी अब 'बीते जमाने' की बात क्यों होती जा रही है? गायनोकोलॉजिस्ट ने बताई कड़वी सच्चाई!
नॉर्मल डिलीवरी अब 'बीते जमाने' की बात क्यों होती जा रही है? गायनोकोलॉजिस्ट ने बताई कड़वी सच्चाई!


नॉर्मल डिलवरी होगी या सीजेरियन. ये एक ऐसा सवाल है जो गर्भावस्था के दौरान लगभग हर महिला ने एक न एक बार तो सुना होगा. पुराने समय की बड़ी-बड़ी बातें भी सुनी होंगी कि हम ने तो पूरे 9 महीने मेहनत की थी, तब जाकर नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन आज कल डॉक्टर अपने टार्गेट पूरा करने के लिए सीजेरियन डिलीवरी करा देते हैं. बेशक, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है. इस मामले में गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. शेफाली ने अपनी राय रखी है और बताया है कि पहले के समय में नॉर्मल डिलीवरी इतनी कॉमन क्यों थी और आजकल सिजेरियन के केस इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं-

नॉर्मल डिलीवरी क्यों थी आसान?

मां बनना हर एक महिला के लिए बड़ा खास पल होता है. फिर चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या सीजेरियन, हर महिला को उतना ही फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरा पड़ता है, लेकिन मेडिकल साइंस की नजर से समझें तो डॉ. शेफाली बताती हैं कि पहले समय में महिलाएं फिजिकल एक्टीविटीज में काफी इनवॉल्व रहती थीं. किचन के काम हों या घर के काम, पिछले समय में कई झुकना, उठना, बैठना और चढ़ना-उतरना लगा रहता था.

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महिला खुद करती थीं सारे काम

एक्सपर्ट बताती हैं कि पहले के समय में महिलाएं घर के सारे काम स्वयं करती थीं. फिर चाहे घर की साफ-सफाई हो, खाना बनाना या फिर पशुओं की देखभाल करना. ऐसे में महिलाएं जितनी डाइट लेती थीं, वो आसानी से डायजेस्ट हो जाती थी. यह वजह है कि पुराने समय में डिलीवरी के बाद वजन जल्दी कम हो जाता था.

क्यों बढ़ता है प्रेग्नेंट महिलाओं का वजन

एक्सपर्ट डॉ. शेफाली दधीचि ने स्पष्ट किया कि फिजिकल एक्टीविजीट करते रहने से ही वजन नियंत्रित रहता है, जबकि आज कल प्रेग्नेंसी में महिलाएं बैड रेस्ट पर चली जाती हैं. ज्यादातर टाइम फोन, किताबें पढ़ने, जंक फूड या सोने में खर्च कर देती हैं. प्रेग्नेंसी में फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के कारण कैलोरी इंटेक भी बढ़ रहा है. ऐसी स्थिति में महिलाएं थोड़ा सा भी वर्कआउट करती हैं तो वजन इतना बढ़ चुका होता है कि हाथ-पैर दर्द करने लगते हैं.

आलस से बढ़ रहीं बीमारियां

एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब महिलाएं सीढ़ियां चढ़ने जैसी पिजिकल एक्टीविजी भी नहीं करती हैं तो वजन बढ़ने लगता है, जिसके कारण थायरॉयड, ब्लड प्रैशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी पनपने लगती हैं. यही वजह है कि डिलीवरी की तारीख पास आते ही महिलाएं घबरा जाती हैं और स्ट्रेस लेने लगती हैं. यही वजह है कि मजबूरी में सीजेरियन डिलीवरी ही करवानी पड़ती है.

कैसे लें नॉर्मल डिलीवरी का चांस

अपनी वीडियो के आखिर में डॉ. शेफाली बताती हैं कि सीजेरियन डिलीवरी के लिए महिलाओं की बदलती लाइफस्टाइल, जरूरत से ज्यादा आराम और फिजिकल एक्टीविटीज बिल्कुल न करना ही मेन कारण है. यदि महिलाएं अपनी समझदारी से प्रेग्नेंसी के दौरान फिजिकली एक्टिव रहें तो नॉर्मल डिलीवरी की नौबत ही नहीं आती.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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