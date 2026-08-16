कच्चा पनीर या तला हुआ… सेहत के लिए अधिक फायदेमंद कौन? क्या फ्राई करने से प्रोटीन हो जाता नष्ट, जानिए सच

Benefits of Raw Vs Fried Paneer: आजकल शादी-समरोह या किसी भी पार्टी में पनीर प्रमुख सब्जी है. पनीर से सब्जी ही नहीं, कई व्यंजन बनाए जाते हैं. कुल मिलकर पनीर अपने स्वाद के दम पर लोगों की पहली पसंद बना है. इसलिए इसको लेकर कई तरह से बनाकर खाया जाता हैं. तो कुछ लोग पनीर को कच्चा भी खाते हैं. हालांकि, दोनों ही तरीके से पनीर खाने का खूब चलन है. लेकिन, खाने से पहले कई लोगों का सवाल होता है कि, आखिर सेहत के लिए कच्चा पनीर ज्यादा फायदेमंद होता है या फ्राइड पनीर? पनीर में कौन-कौन से पोषक़ तत्व होते हैं? कच्चा पनीर खाने से क्या होगा? तला पनीर खाने से क्या होगा? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

पनीर में कौन-कौन से पोषक़ तत्व होते हैं?

एक्सपर्ट के मुताबिक, पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन (जैसे B12, A) जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये सभी तत्व हड्डियों, मांसपेशियों और इम्युनिटी की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं. इसके साथ ही, पनीर में स्वस्थ वसा, मैग्नीशियम, जिंक और अन्य खनिज भी होते हैं, जो इसे शाकाहारियों के लिए एक पौष्टिक भोजन बनाते हैं.

क्या पनीर तलने से प्रोटीन नष्ट हो जाता है?

पनीर कई शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है. हालांकि, एक सवाल बना रहता है कि, क्या पनीर तलने से उसका प्रोटीन नष्ट हो जाता है? एक्सपर्ट के अनुसार, पनीर तलने से उसका प्रोटीन पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है. हालांकि, बहुत अधिक तापमान पर पकाने से विशेषकर डीप फ्राई करने से कुछ अमीनो एसिड के विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की गुणवत्ता पर थोड़ा असर पड़ सकता है.

कच्चा पनीर या फ्राइड पनीर ज्यादा फायदेमंद क्या?

कच्चा पनीर खाने से क्या होगा: डाइटिशियन बताती हैं कि, कच्चा पनीर ताजा दूध से बनता है. यह सेहत के लिए कई लाभकारी गुणों से भरपूर होता है. इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी हैं. कच्चे पनीर में कम कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन होता है, जो भूख कंट्रोल करने की क्षमता रखता है. यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर हो सकती है. इसके अलावा, कच्चे पनीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

तला पनीर खाने से क्या होगा: पनीर टिक्का या पनीर बटर मसाला जैसी चीजें स्वाद में लाजवाब होती हैं. इसलिए लोग इसे खूब खाते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट के सेवन में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. बता दें कि, तले पनीर में ज्यादा कैलोरी और फैट होता है, जिसको खाने से वजन बढ़ सकता है. ज्यादा फैट युक्त पनीर के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जो हार्ट से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है. यही नहीं, तला हुआ पनीर पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है, जिससे अपच और गैस की समस्या हो सकती है.