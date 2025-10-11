लो भला! ये 5 सब्जियां भी बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत, हर बार पार्टनर भी करेगी बिस्तर पर इंतजार
Tips to increase sexual stamina: शरीर लुंज-पुंज सा रहता है? पूरे दिन की थकान के बाद बिस्तर पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? तो अपनी डाइट में यहां बताई 5 सब्जियों को शामिल जरूर करके देखें.

By: Team InKhabar | Published: October 11, 2025 9:13:34 PM IST

Food for increasing men power: शरीर की कमजोरी और थकान की वजह से मैरिड लाइफ खराब होना आजकल की आम समस्या बनता जा रहा है. यह समस्या आजकल के नौजवानों में ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि वह पूरा दिन एक जगह पर बैठकर काम करते हैं और जंक फूड पर निर्भर रहते हैं. कम फिजिकल एक्टिविटी और खराब खान-पान का नतीजा होता है शरीर में ताकत का न बचना. ऐसे में जब बिस्तर पर परफॉर्म करने के लिए ताकत दिखाने की बारी आती है तो कई पुरुष फेल हो जाते हैं.

अगर आप अपनी सेक्सुअल पॉवर और मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में हरी के साथ कुछ खास सब्जियों को जरूर शामिल करें. आइए, यहां जानते हैं किन सब्जियों को खाने से सेक्स पॉवर की समस्या दूर की जा सकती है. 

मर्दाना ताकत के लिए डाइट में शामिल करें 5 सब्जियां

कच्ची भिंडी 

आयुर्वेद में भिंडी के कई फायदे बताए गए हैं. साथ ही इसे शरीर की कमजोरी दूर करने और ताकत बढ़ाने वाली सब्जी माना गया है. ऐसा माना जाता है कि भिंडी को डाइट में शामिल करने से सेक्स स्टेमिना के साथ-साथ यौन इच्छा भी बढ़ती है. हालांकि, सब्जी की जगह कच्ची भिंडी चबाकर खाने से सेक्सुअल स्टेमिना ज्यादा बेहतर होता है.

लौकी

यह एक ठंडी तासीर वाली सब्जी है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है. साथ ही शरीर में सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस रखती है. जिसकी वजह से बिस्तर पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं. 

प्याज

प्याज को नेचुरल यौन उत्तेजक माना जाता है. साथ ही यह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, जिससे यौन अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी होती है. नतीजा स्टेमिना बढ़ता है और सेक्सुअल रिलेशन बेहतर हो पाते हैं. 

आंवला

आंवला को सेहत की कई समस्याओं को दूर करने वाला एक सुपरफूड माना जाता है. लेकिन, अगर मर्दाना ताकत बढ़ानी है तो इसे सब्जी की तरह नहीं, बल्कि आंवला का पाउडर बनाकर अपनी डाइट में शामिल करें. आवंला का पाउडर पानी के साथ रात को सोने से पहले एक चम्मच लेना फायदेमंद हो सकता है. 

लहसुन

प्याज की तरह ही लहसुन भी पुरुषों के लिए फायदेमंद माना गया है. हर दिन सोने से पहले लहसुन की कलियों को चबाकर खाएं और फिर पानी पी लें. यह आपकी मर्दाना ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

