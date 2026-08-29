Home > हेल्थ > रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!

रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!

Raksha Bandhan Detox Tips: रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते-बांधते अगर प्लेट में मिठाइयां भी लगातार बढ़ती चली गईं, तो चिंता मत कीजिए. एक के बाद एक रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी और गुझिया का स्वाद भले ही त्योहार को और मीठा बना दे, लेकिन अगले दिन पेट का हाल कुछ अलग कहानी सुना सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: August 29, 2026 5:33:58 PM IST

Raksha Bandhan Detox Tips
Raksha Bandhan Detox Tips


Raksha Bandhan Detox Tips: रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते-बांधते अगर प्लेट में मिठाइयां भी लगातार बढ़ती चली गईं, तो चिंता मत कीजिए. एक के बाद एक रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी और गुझिया का स्वाद भले ही त्योहार को और मीठा बना दे, लेकिन अगले दिन पेट का हाल कुछ अलग कहानी सुना सकता है. भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, सुस्ती और बार-बार कुछ खाने का मन- ये सब ज्यादा मीठा और तला-भुना खाने के बाद महसूस हो सकता है. ऐसे में जरूरत किसी ‘कठोर डिटॉक्स’ की नहीं, बल्कि शरीर को कुछ समय के लिए संतुलित और हल्का खाना देने की है. अब सवाल है कि आखिर, ज्यादा मिठाई खाने के बाद बॉडी को रीसेट कैसे करें? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

सबसे पहले डिटॉक्स के नाम पर भूखे न रहें

त्योहार के बाद कई लोग खाना छोड़कर या सिर्फ जूस पीकर ‘डिटॉक्स’ करने की कोशिश करते हैं. लेकिन लंबे समय तक भूखा रहना जरूरी नहीं है. शरीर का लिवर और किडनी स्वाभाविक रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने का काम करते हैं. इसलिए अगले दिन क्रैश डाइट के बजाय सामान्य और संतुलित भोजन पर लौटना बेहतर है.

You Might Be Interested In

पानी को बनाएं पहला साथी

ज्यादा मिठाई और नमकीन खाने के बाद पर्याप्त पानी पीना सबसे आसान कदम है. पानी शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है और पाचन के लिए भी जरूरी है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. बहुत ज्यादा मीठे ड्रिंक, पैकेज्ड जूस और सॉफ्ट ड्रिंक से फिलहाल दूरी बनाना बेहतर रहेगा.

प्लेट में फाइबर बढ़ाएं

अगले एक-दो दिन खाने में सब्जियां, सलाद, फल, दाल और साबुत अनाज जैसी फाइबर वाली चीजें शामिल करें. फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने और पाचन को सपोर्ट करने में मदद करता है. हालांकि, अगर पहले से गैस या ब्लोटिंग है तो अचानक बहुत ज्यादा फाइबर लेने के बजाय धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाएं.

हल्का खाना, लेकिन प्रोटीन के साथ

त्योहार के बाद सिर्फ सलाद या फल खाकर रहने की जरूरत नहीं है. मूंग दाल की खिचड़ी, दाल-सब्जी, दही, पनीर या अन्य हल्के प्रोटीन स्रोतों को भोजन में शामिल किया जा सकता है. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और बार-बार भूख लगने की संभावना कम हो सकती है.

15-20 मिनट की वॉक करें

मिठाइयों के बाद सोफे पर पड़े रहने के बजाय हल्की वॉक को रुटीन में शामिल करें. भोजन के बाद आराम से टहलना पाचन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए मददगार हो सकता है. हालांकि, बहुत भारी भोजन के तुरंत बाद तेज एक्सरसाइज करने से बचें.

नींद को न करें नजरअंदाज

त्योहार की भागदौड़ और देर रात तक जागने से शरीर और मूड दोनों थक सकते हैं. पर्याप्त नींद लेने से अगले दिन ताजगी महसूस करने में मदद मिलती है. इसलिए मिठाइयों के ‘ओवरलोड’ के बाद नींद की भी भरपाई करें.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026
रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!
रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!
रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!
रक्षाबंधन पर मिठाइयों से हो गया ‘ओवरलोड’? इस तरीके से करें डिटॉक्स, पेट भी रहेगा हल्का और मूड भी फ्रेश!