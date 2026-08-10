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रोज खाना शुरू करें एक मुट्ठी भीगे मेवे, इम्युनिटी से लेकर दिल की सेहत तक रहेगी टनाटन! जानें सेवन का सही समय

Soaked Dry Fruits: सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन शरीर को एनर्जी देने का मौका भी होता है. अगर आपकी सुबह की शुरुआत चाय-बिस्किट या किसी पैकेज्ड स्नैक से होती है, तो इसे थोड़ा बदलने का समय आ गया है. बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे मेवों की एक छोटी-सी मुट्ठी आपकी डाइट में पोषक तत्वों को जोड़ सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: August 10, 2026 8:40:58 PM IST

जानिए, भीगे ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदे. (Canva)
जानिए, भीगे ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदे. (Canva)


Soaked Dry Fruits: सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन शरीर को एनर्जी देने का मौका भी होता है. अगर आपकी सुबह की शुरुआत चाय-बिस्किट या किसी पैकेज्ड स्नैक से होती है, तो इसे थोड़ा बदलने का समय आ गया है. बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे मेवों की एक छोटी-सी मुट्ठी आपकी डाइट में पोषक तत्वों को जोड़ सकती है. इन्हें रातभर भिगोकर खाने का चलन भारतीय घरों में लंबे समय से है. लेकिन क्या भीगे मेवे वाकई इम्युनिटी को तेजी से मजबूत करते हैं? इन्हें कितनी मात्रा में और किस समय खाना बेहतर है? आइए जानते हैं इस बारे में- 

कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा के मुताबिक, मेवों को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है. इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं. 

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बादाम से मिलते हैं हेल्दी फैट और पोषक तत्व

बादाम में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इन्हें नियमित डाइट में शामिल करना संपूर्ण पोषण के लिए फायदेमंद हो सकता है. कई लोग बादाम को रातभर भिगोकर सुबह खाते हैं. भिगोने से इसकी बनावट नरम हो जाती है और कुछ लोगों को इन्हें पचाना आसान महसूस हो सकता है. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए सूखे और भीगे बादाम के पोषण में बड़ा अंतर हो.

अखरोट: ओमेगा-3 का अच्छा स्रोत

अखरोट में पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड ALA पाया जाता है. इसके अलावा इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. संतुलित मात्रा में अखरोट को डाइट में शामिल करना दिल के लिए अनुकूल खान-पान का हिस्सा हो सकता है. सुबह भीगे अखरोट खाने का चलन आम है, लेकिन इन्हें खाने के लिए सुबह का समय अनिवार्य नहीं है. आपकी पूरी दिनचर्या और डाइट ज्यादा मायने रखती है.

किशमिश से मिलेगा फाइबर और नेचुरल मिठास

भीगी हुई किशमिश कई लोगों के लिए सुबह का पसंदीदा विकल्प है. इसमें फाइबर और नेचुरल शुगर होती है. हालांकि, किशमिश में कैलोरी और शुगर की मात्रा ताजे अंगूरों की तुलना में अधिक केंद्रित होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना बेहतर है.

क्या एक मुट्ठी मेवे इम्युनिटी बूस्टर हैं?

मेवों में मौजूद जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट शरीर के सामान्य कार्यों में योगदान करते हैं. हालांकि, केवल मेवे खाने से इम्युनिटी तेजी से बूस्ट होने की गारंटी नहीं है. इसके लिए इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और अच्छी जीवनशैली भी जरूरी है.

कितने मेवे खाएं?

आमतौर पर रोजाना एक छोटी मुट्ठी यानी लगभग 20-30 ग्राम नट्स संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकते हैं. लेकिन जरूरत व्यक्ति की उम्र, कैलोरी आवश्यकता और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है. अगर वजन नियंत्रित करना है तो मात्रा का ध्यान रखना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि मेवे पोषक होने के साथ कैलोरी से भरपूर भी होते हैं.

खाने का सही समय क्या है?

भीगे मेवे सुबह नाश्ते के साथ या नाश्ते से पहले लिए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें खाने के लिए कोई एक वैज्ञानिक रूप से तय “बेस्ट टाइम” नहीं है. आप इन्हें दिन में किसी भी सुविधाजनक समय पर संतुलित मात्रा में ले सकते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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