Home > हेल्थ > बरसात में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? मौसम का घुटने-मांसपेशियों में खिंचाव से क्या कनेक्शन, जानें बचाव टिप्स

बरसात में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? मौसम का घुटने-मांसपेशियों में खिंचाव से क्या कनेक्शन, जानें बचाव टिप्स

Rainy Season Joint Pain: बारिश की बूंदें गर्मी से राहत देती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए मानसून आते ही घुटनों, कंधों, कमर और दूसरी मांसपेशियों का दर्द बढ़ने लगता है. अब सवाल है कि आखिर, बारिश और जोड़ों के दर्द के बीच क्या कनेक्शन है? क्या सच में मौसम बदलने से हड्डियों पर असर पड़ता है? इस परेशानी से बचाव कैसे करें? इस बारे में बता रही हैं सीनियर पेन कंसल्टेंट डॉ. भुवना आहुजा-

By: Lalit Kumar | Published: August 13, 2026 8:58:32 PM IST

जानिए, मानसून में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? (Canva)
जानिए, मानसून में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? (Canva)


Rainy Season Joint Pain: बारिश की बूंदें गर्मी से राहत देती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए मानसून आते ही घुटनों, कंधों, कमर और दूसरी मांसपेशियों का दर्द बढ़ने लगता है. खासकर जिन लोगों को पहले से गठिया, पुरानी चोट या जोड़ों से जुड़ी परेशानी है, उन्हें मौसम बदलते ही अकड़न और दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर, बारिश और जोड़ों के दर्द के बीच क्या कनेक्शन है? क्या सच में मौसम बदलने से हड्डियों पर असर पड़ता है? इस परेशानी से बचाव कैसे करें? इस बारे में बता रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर पेन कंसल्टेंट डॉ. भुवना आहुजा- 

मौसम बदलने पर क्यों बढ़ता है दर्द?

मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव में भी बदलाव होता है. कुछ लोगों में ऐसे बदलावों के दौरान जोड़ों के आसपास के टिश्यू में खिंचाव बढ़ता है, जिससे पहले से प्रभावित जोड़ में दर्द और जकड़न अधिक महसूस हो सकती है. हालांकि, हर व्यक्ति में बारिश के दौरान दर्द बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है.

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किन लोगों को ज्यादा परेशानी

जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस या पुरानी चोट की समस्या है, उन्हें मौसम में बदलाव के दौरान लक्षण ज्यादा महसूस हो सकते हैं. जोड़ पहले से संवेदनशील होने के कारण हल्की अकड़न भी उन्हें अधिक परेशान कर सकती है. इसके अलावा बारिश में लोग अक्सर घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं और शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है. लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से मांसपेशियां और जोड़ अकड़ सकते हैं, जिससे दर्द और ज्यादा महसूस होता है.

ठंड और नमी भी बढ़ा सकती है परेशानी

मानसून में तापमान में उतार-चढ़ाव और ठंडी हवा भी मांसपेशियों में जकड़न पैदा कर सकती है. शरीर को गर्म रखने के लिए मांसपेशियों में रक्त प्रवाह और गतिविधि का महत्व बढ़ जाता है. ऐसे में लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर घुटने या कमर में stiffness महसूस हो सकती है.

कैसे रखें जोड़ों को दर्द से दूर?

डॉक्टर बताती हैं कि, बारिश के मौसम में जोड़ों को आराम देने के लिए पूरी तरह निष्क्रिय रहने के बजाय हल्की शारीरिक गतिविधि जारी रखना बेहतर है. घर पर स्ट्रेचिंग, हल्की वॉक, योग या डॉक्टर द्वारा सुझाई गई एक्सरसाइज की जा सकती है. गर्म पानी की सिकाई भी कुछ लोगों को अस्थायी राहत दे सकती है. साथ ही शरीर को पर्याप्त गर्म रखें और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें.

वजन ज्यादा होने पर घुटनों और दूसरे भार उठाने वाले जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इसलिए संतुलित डाइट और नियमित गतिविधि के जरिए स्वस्थ वजन बनाए रखना भी फायदेमंद है.

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर दर्द लगातार बना रहे, जोड़ में सूजन, लालिमा, गर्माहट, तेज दर्द या चलने-फिरने में परेशानी हो, तो इसे केवल मौसम का असर मानकर नजरअंदाज न करें. बार-बार होने वाला या अचानक बढ़ा दर्द किसी अंतर्निहित समस्या का संकेत भी हो सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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