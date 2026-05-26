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Protein Condom: अब बिस्तर पर टिकेंगे 20 मिनट ज्यादा! मार्केट में आ गया प्रोटीन कंडोम; पत्नी भी हो जाएगी खुश

Protein Condom: कंडोम का इस्तेमाल सिर्फ सेफ्टी के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि एक अच्छे प्लेजर के लिए भी किया जाता है. लेकिन अब बात सिर्फ प्लेजर और सेफ्टी तक ही सीमित नहीं रही बल्कि अब कंडोम प्रोटीन के लिए भी मिलने लगा है.

By: Heena Khan | Published: May 26, 2026 1:56:39 PM IST

Protein condom
Protein condom


Protein Condom: कंडोम का इस्तेमाल सिर्फ सेफ्टी के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि एक अच्छे प्लेजर के लिए भी किया जाता है. लेकिन अब बात सिर्फ प्लेजर और सेफ्टी तक ही सीमित नहीं रही बल्कि अब कंडोम प्रोटीन के लिए भी मिलने लगा है. जी हाँ! फिटनेस की दुनिया में, प्रोटीन का महत्व अब किसी से छिपा नहीं है. मांसपेशियों को बनाने से लेकर वर्कआउट के बाद रिकवरी तक, इसे हर पहलू में काफी खास माना जाता है. लेकिन, प्रोटीन अब सिर्फ़ खाने-पीने तक ही सीमित नहीं रह गया है; बल्कि एक नए रूप में उभरा है. जिसने लोगों हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सिया है. जी हाँ हम बात कर रही हैं ‘प्रोटीन कंडोम’ कंडोम की. अब देखना ये है कि क्या ये परफॉरमेंस बढ़ा देता है या कुछ और? 

मार्केट में आया अनोखा Condom 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अनोखा प्रोडक्ट अब सोशल मीडिया पर सुर्ख़ियों में हैं. इस अनोखे condom के बारे में कहा जा रहा है कि यह दुनिया का पहला “प्रोटीन कंडोम” होगा. एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे न सिर्फ़ सुरक्षा देने के लिए, बल्कि यौन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. सुनने में यह जितना भी अजीब क्यों न लगे, यह कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर ज़बरदस्त रफ़्तार से वायरल हो गया है. इस प्रोडक्ट को फिटनेस इन्फ्लुएंसर और YouTuber गौरव तनेजा जिन्हें Flying Beast के नाम से ज़्यादा जाना जाता है उनसे जोड़ा जा रहा है. उनके फिटनेस ब्रांड, BeastLife ने इस इनोवेशन को पेश करने की ज़िम्मेदारी ली है. 

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जानें क्या है प्रोटीन कंडोम 

जानकारी के मुताबिक  इस प्रोडक्ट में L-Arginine नाम का एक अमीनो एसिड डाला गया है, जिसे शरीर के अंदर खून का बहाव बढ़ाने की क्षमता के लिए काफ़ी जाना जाता है. दावा किया जा रहा है कि यह तत्व खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे बदले में यौन परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है. हालाँकि, अब तक इस खास दावे को साबित करने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आया है. इस प्रोडक्ट की एक और खास बात यह है कि इसे कई तरह के फ्लेवर में लॉन्च किया जा सकता है. जिनमें चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला शामिल हैं. फिर भी, यह अभी साफ़ नहीं है कि यह प्रोडक्ट सचमुच बाज़ार में आएगा या फिर यह सिर्फ़ एक बड़ी मार्केटिंग रणनीति है.

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Tags: CondomFactshealth tipsman power
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