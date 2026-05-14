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कभी बाप नहीं बन पाएंगे..! अगर घंटों बैठकर करेंगे काम, यह बीमारी शुक्राणुओं का कर सकती नाश, ऐसे करें बचाव

Prostate problems in men: लगातार घंटों बैठकर काम करने से पुरुषों में प्रोस्टेट का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में शुक्राणुओं का नाश होता है, जिससे पिता बनने का सुख छिन सकता है. ऐसे में जरूरी है कि, काम के बीच-बीच में खुद के लिए भी समय निकालें. अब सवाल है कि आखिर, पुरुषों में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट की समस्या के क्या कारण हैं? प्रोस्टेट से कैसे करें बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 14, 2026 1:05:36 PM IST

ये आदत छीन सकती पिता बनने का सुख. (Canva)
ये आदत छीन सकती पिता बनने का सुख. (Canva)


Prostate problems in men: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी ने तमाम बीमारियों को पनपने का मौका दिया है. लोगों पर काम का दबाव इतना है कि, न खाने का वक्त है और न ही सोने का. इसी का नतीजा है कि, आज लोग लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं. अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं तो आदत सुधारने में ही भलाई है, वरना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, लगातार घंटों बैठकर काम करने से पुरुषों में प्रोस्टेट का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में शुक्राणुओं का नाश होता है, जिससे पिता बनने का सुख छिन सकता है. ऐसे में जरूरी है कि, काम के बीच-बीच में खुद के लिए भी समय निकालें, ताकि सेहत ठीक बनी रहे. अब सवाल है कि आखिर, पुरुषों में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट की समस्या के क्या कारण हैं? प्रोस्टेट से कैसे करें बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-  

पुरुषों में प्रोस्टेट क्या है?

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर का अहम हिस्सा है. ये ग्रंथि मूत्राशय के नीचे और मूत्रमार्ग के चारों तरफ होते हैं. इसकी संरचना अखरोट जैसी छोटी और गोल होती है. इसका मुख्य काम शुक्राणुओं का संरक्षण करना और वीर्य की तरलता को बनाए रखना है. पुरुषों को प्रोस्टेट की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जैसे- प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट में सूजन और प्रोस्टेट कैंसर आदि. 

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बैठकर काम करने से प्रजनन क्षमता को कैसे नुकसान

प्रोस्टेट में समस्या की वजह से पुरुषों में प्रजनन क्षमता में कमी भी देखी गई है. यह सीधे तौर पर पिता बनने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं. उम्र बढ़ने से भी प्रोस्टेट में कई दिक्कतें आने लगती हैं और ये दिक्कतें 60 के बाद ही शुरू होती हैं. लेकिन, सबसे ज्यादा घातक है देर तक लगातार बैठकर काम करना. इसलिए ऑफिस में देर तक बैठकर काम करने वालों विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. हालांकि, कई बार खान-पान सही न होना और जीवन में शारीरिक क्रिया की कमी भी इसका कारण हो सकती है. इसके अलावा हॉर्मोन में बदलाव की वजह से भी प्रोस्टेट में समस्या आ सकती है.

प्रोस्टेट से कैसे करें बचाव

शतावरी की जड़: प्रोस्टेट में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए कुछ देसी और घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए शतावरी की जड़ से बने पाउडर को दूध के साथ रात को सेवन कर सकते हैं. शतावरी सूजन को कम करने का काम करेगी और यह मूत्राशय को साफ भी करती है.

टमाटर: इसके अलावा टमाटर और कद्दू के बीज का सेवन भी लाभकारी होता है. कद्दू के बीजों में प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

बीज वाले फल-सब्जियां: वहीं, बीज वाले फल और सब्जियां जैसे टमाटर और अमरूद का सेवन भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है. इन फलों और सब्जियों में लाइकोपीन होता है, जो संक्रमण को कम करता है.

अनार का रस: अनार का रस भी प्रोस्टेट में बनी कोशिकाओं को मजबूती देता है. अनार में एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन होते हैं, जो प्रोस्टेट की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं.

मेथी का पानी: मेथी का पानी भी मूत्रमार्ग में होने वाले संक्रमण से राहत दिलाता है. इसके लिए मेथी को रात में भिंगोकर रख दें और सुबह खाली पेट लें. इससे पेशाब खुलकर आएगा.

Tags: Health News Hindihealth tipsprostate
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