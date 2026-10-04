न दर्द, न पेशाब में दिक्कत… फिर भी हो सकता है Prostate Cancer! डॉक्टर से जानें किन पुरुषों को स्क्रीनिंग की जरूरत

Prostate Cancer Screening: प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर पुरुषों को पेशाब में परेशानी, दर्द या यूरिन फ्लो कमजोर होने जैसे लक्षण जहन में आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, शुरुआती प्रोस्टेट कैंसर में इनमें से एक भी लक्षण दिखाई न दे, फिर भी बीमारी को जोखिम बढ़ सकता है? यही वजह है कि, सिर्फ लक्षणों के आधार पर प्रोस्टेट कैंसर को नकार देना सही नहीं माना जा सकता है. उम्र, पारिवारिक इतिहास और कुछ आनुवंशिक जोखिमों को समझना और डॉक्टर से समय पर स्क्रीनिंग को लेकर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, शुरुआती स्टेज में क्यों नहीं दिखते लक्षण?

शुरुआती स्टेज में क्यों नहीं दिखते लक्षण?

News nine Digital से बातचीत में Aster Whitefield Hospital के Department of Urology के Lead Consultant एवं HOD डॉ. गोकुलकृष्णन पी.जे. (Dr. Gokulakrishnan P.J.) ने बताया कि, प्रोस्टेट कैंसर खासकर शुरुआती चरण में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के विकसित हो सकता है. व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर सकता है और उसे पेशाब से जुड़ी कोई परेशानी भी नहीं होती है. बीमारी बढ़ने पर पेशाब शुरू करने में दिक्कत, यूरिन की धार कमजोर या रुक-रुककर आना, पेशाब या वीर्य में खून, दर्दनाक स्खलन और पीठ, कूल्हे या पेल्विस में लगातार दर्द जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं.

हालांकि, इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता है. BPH (बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया) और प्रोस्टेट में संक्रमण जैसी गैर-कैंसर वाली स्थितियां भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं.

सिर्फ पेशाब की परेशानी का इंतजार न करें

प्रोस्टेट पुरुषों में मूत्रमार्ग के एक हिस्से के आसपास मौजूद होता है. प्रोस्टेट बढ़ने पर यूरिन के रास्ते पर दबाव पड़ सकता है और पेशाब से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन प्रोस्टेट के भीतर विकसित छोटा कैंसर जरूरी नहीं कि शुरुआत में मूत्रमार्ग को प्रभावित करे. इसलिए पेशाब की धार कमजोर होने या बार-बार पेशाब आने का इंतजार करना स्क्रीनिंग का सही आधार नहीं है.

PSA टेस्ट क्या बताता है?

प्रोस्टेट कैंसर की जांच में PSA (Prostate-Specific Antigen) टेस्ट कराया जाता है. लेकिन, PSA बढ़ा हुआ आने का मतलब सीधे कैंसर होना नहीं है. प्रोस्टेट बढ़ने, संक्रमण या सूजन जैसी स्थितियों में भी PSA बढ़ सकता है. वहीं कुछ मामलों में PSA कम होने के बावजूद प्रोस्टेट कैंसर मौजूद हो सकता है. इसीलिए PSA रिपोर्ट को डॉक्टर व्यक्ति की उम्र, लक्षण, पारिवारिक इतिहास और अन्य जोखिमों के साथ देखकर आगे की जांच की जरूरत तय करते हैं.

किन पुरुषों को स्क्रीनिंग पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए?

एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल, बेंगलुरु के यूरो-ऑन्कोलॉजिकल एवं रोबोटिक सर्जरी विभाग के Director & Head डॉ. रघुनाथ एस.के. (Dr. Raghunath S.K.) मुताबिक, हर पुरुष का जोखिम एक जैसा नहीं होता है. उम्र बढ़ना, परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास और कुछ आनुवंशिक बदलाव जोखिम बढ़ा सकते हैं. खासकर जिन पुरुषों के पिता या भाई को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, उन्हें अपने जोखिम को डॉक्टर के साथ जरूर समझना चाहिए.

औसत जोखिम वाले पुरुषों में स्क्रीनिंग पर चर्चा आमतौर पर 50 वर्ष की उम्र के आसपास शुरू की जाती है, जबकि अधिक जोखिम वाले पुरुषों को इससे पहले डॉक्टर से बात करने की सलाह दी जा सकती है.

डर नहीं, जागरूकता जरूरी

डॉक्टरों के मुताबिक, स्क्रीनिंग का उद्देश्य हर पुरुष को कैंसर का डर दिखाना नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत जोखिम को समझना है. स्वस्थ महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआती संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती है. इसलिए डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है.