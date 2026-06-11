IVF तकनीक से बनने मां बनने का है प्लान, इस प्रेग्नेंसी में कब नजर आते हैं लक्षण, क्या बरतें सावधानियां

IVF Pregnancy Symptoms: प्रेग्नेंसी कंसीव न कर पाने के कारण अक्सर महिलाएं चिंतित रहने लगती हैं. हालांकि, ऐसा तब होता है जब उन्हें गर्भधारण करने में कोई समस्या होती है. ऐसे कपल्स को इन विट्रो फर्टिलिटी या आईवीएफ (IVF) तकनीक की मदद लेनी पड़ती है. हालांकि, आईवीएफ टेक्नीक काफी कारगर साबित हो रही है. आजकल कई कपल्स इसके जरिए संतान का सुख प्राप्त कर चुके हैं. यही नहीं, वे सफल तरीके से पेरेंट्स बने हैं. बता दें कि, आईवीएफ में प्रेग्नेंसी के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (assisted reproductive technology) का सहारा लिया जाता है.

इस टेक्नीक के जरिए स्पर्म के साथ अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है. इसे ही आईवीएफ कहते हैं. इसके बाद महिला के गर्भाशय (Uterus) में भ्रूण को सफल तरीके से डाल दिया जाता है. अब सवाल है कि आखिर, IVF तकनीक से प्रेग्नेंसी में कब और क्या नजर आते हैं? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

IVF प्रेग्नेंसी में कब और क्या लक्षण नजर आते?