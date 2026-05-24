Pregnancy Issues: बार-बार कोशिश के बाद भी नहीं ठहर रहा गर्भ? जानिए इसके छिपे कारण

Pregnancy Issues: अक्सर महिलाएं इस बात को सोचकर परेशान होती हैं कि आखिर वो शादी के बाद प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं. तो एक तो सबसे बड़ी वजह ही यही है कि वो इस बारे में ज्यादा सोचती हैं और तनावपूर्ण जीवन जीती हैं. गर्भवती न हो पाने के कई कारण हो सकते हैं. कई बार अत्यधिक तनाव लेने से शरीर के हार्मोन प्रभावित हो जाते हैं, जिससे गर्भधारण में कठिनाई आ सकती है. बहुत कम वज़न होने पर शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता और महिलाओं में मासिक चक्र भी अनियमित हो सकता है. इसके अलावा, बहुत ज़्यादा कसरत करने से भी शरीर पर दबाव पड़ता है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है. इसलिए संतुलित आहार, पर्याप्त आराम, नियमित लेकिन सीमित व्यायाम और तनाव कम रखना बहुत जरूरी है. चलिए जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट न होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं?

बहुत कम सेक्स करना

गर्भधारण करने के लिए आपको सेक्स करना ज़रूरी है, खासकर ओव्यूलेशन के समय के आस-पास, जब शरीर से अंडा निकलता है. यह ज़रूरी है कि आप अपने पूरे साइकिल के दौरान ज़्यादा सेक्स करें, न कि सिर्फ़ तब जब आपको लगता है कि आपके गर्भवती होने की संभावना सबसे ज़्यादा है.

स्ट्रेस न लें

अगर आप गर्भवती होने की कोशिश को लेकर तनाव में हैं, तो जान लें कि यह सामान्य बात है. स्पेक्ट्रम हेल्थ मेडिकल ग्रुप की OB-GYN, डायना बिटनर, MD ने Health को बताया, “तनाव होना तय है. असली बात यह है कि आप उससे कैसे निपटते हैं. यह आपकी ज़िंदगी के अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाले किसी भी तनाव पर लागू होता है, चाहे वह आपके नियंत्रण में हो या न हो. तनाव को संभालने के कई तरीकों में ये गतिविधियाँ शामिल हैं

समस्याओं को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लें.

खुद से सकारात्मक बातें करें.

टहलने जाएँ.

किताब पढ़ें.

किसी थेरेपिस्ट से मिलें.

व्यायाम करें.

वज़न का बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना

जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है या जिन्हें मोटापा है, उन्हें गर्भधारण करने में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है. अगर आपका वज़न कम है, तो भी आपको गर्भधारण करने में परेशानी हो सकती है. एक समीक्षा में पाया गया कि ज़्यादा वज़न वाली महिलाओं में बांझपन का जोखिम 27% और मोटापे से पीड़ित महिलाओं में 78% बढ़ जाता है.

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ठीक से न खाना

अपनी डाइट में बदलाव करने से इनफर्टिलिटी की समस्या में मदद मिल सकती है, क्योंकि फर्टिलिटी और डाइट आपस में जुड़े होते हैं. सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर वाली डाइट, अनसैचुरेटेड फैट और साबुत अनाज वाली डाइट की तुलना में फर्टिलिटी के लिए कम फायदेमंद होती है. ये खाद्य पदार्थ महिलाओं में बेहतर फर्टिलिटी और पुरुषों में सीमेन की बेहतर क्वालिटी से जुड़े हैं.