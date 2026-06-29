प्रेग्नेंसी में कितना खाना है सही? क्या इस वक्त ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है? न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट का गणित

Pregnancy Diet Tips: अक्सर कहा जाता है कि प्रेग्नेंसी में ‘दो लोगों का खाना’ खाना चाहिए, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह सही है? विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था में जरूरत दो लोगों जितना खाना खाने की नहीं, बल्कि दो लोगों के पोषण का ध्यान रखने की होती है. यानी भोजन की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है. गर्भ में पल रहे शिशु के स्वस्थ विकास और मां की सेहत के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है. हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर की ऊर्जा की जरूरत बढ़ती है, लेकिन हर तिमाही में इसकी मात्रा अलग-अलग होती है. अब सवाल है कि, आखिर प्रेग्नेंसी में कितना खाना है सही? इस वक्त कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

प्रेग्नेंसी में कितनी बढ़ती है कैलोरी की जरूरत?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, पहले तीन महीनों (पहली तिमाही) में अधिकांश महिलाओं को अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत नहीं होती. दूसरे और तीसरे तिमाही में बच्चे की तेजी से होने वाली ग्रोथ के कारण ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है.

प्रेग्नेंसी कैलोरी चार्ट

तिमाही अतिरिक्त कैलोरी (प्रतिदिन)

पहली तिमाही- 0–100 कैलोरी (अधिकांश मामलों में अतिरिक्त जरूरत नहीं)

दूसरी तिमाही- लगभग 340 कैलोरी

तीसरी तिमाही- लगभग 450 कैलोरी

बता दें कि, यह औसत अनुमान है. वास्तविक जरूरत महिला की उम्र, वजन, गतिविधि स्तर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अलग हो सकती है.

कैसी होनी चाहिए बैलेंस डाइट?

प्रोटीन लें: दाल, पनीर, अंडा, दूध, दही, सोया और दालें.

कैल्शियम लें: दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां.

आयरन लें: पालक, चना, राजमा, गुड़ और सूखे मेवे.

फोलिक एसिड लें: हरी सब्जियां, खट्टे फल और डॉक्टर द्वारा दी गई सप्लीमेंट्स.

हेल्दी फैट्स लें: मेवे, बीज और सीमित मात्रा में घी या स्वस्थ तेल.

फाइबर और पानी लें: कब्ज से बचाव के लिए साबुत अनाज, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी.

किन बातों का रखें ध्यान?

जंक फूड, अधिक चीनी और मीठे पेय पदार्थों पर निर्भर रहने से बचें. पूरे दिन में छोटे-छोटे अंतराल पर भोजन करें. बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट या विशेष डाइट शुरू न करें. यदि गर्भावधि मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो आहार विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार डाइट प्लान बनवाएं.