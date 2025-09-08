Home > हेल्थ > Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार

Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार

Published By: Ananya verma
Published: September 8, 2025 16:17:00 IST

Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार

Prayagraj: एक 60 वर्षीय महिला की जान नकली दांत के कारण गंभीर खतरे में पड़ गई थी। घटना तब हुई जब महिला खाना खाते समय अपने नकली दांत को निगल गई। यह दांत उनकी खाने की नली (esophagus) में फंस गया और उन्हें सांस लेने में कठिनाई, तेज दर्द और बार-बार उल्टी जैसी गंभीर समस्याएं होने लगीं। परिवार ने तुरंत महिला को नारायण स्वरूप अस्पताल में भर्ती कराया।

डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एंडोस्कोपी की योजना बनाई। लगभग एक घंटे के ऑपरेशन में टीम ने मेहनत और सावधानी के साथ महिला की नली से नकली दांत को सुरक्षित बाहर निकाला। इस ऑपरेशन में एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. राजीव सिंह, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. आकाश शाह, डॉ. अवनीश तिवारी और डॉ. शिवांशु शामिल थे। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और महिला अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

डॉ. राजीव सिंह ने इस घटना को लेकर लोगों को एक जरूरी संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, “नकली दांत लगाने के बाद उनकी सही फिटिंग और जांच बहुत जरूरी है। अगर दांत ढीले लगें या खाने-पीने में परेशानी हो तो तुरंत दंत के ड़ाॅक्टर से संपर्क करें। किसी भी आपात स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपायों पर भरोसा न करें, बल्कि तुरंत बड़े अस्पताल में इलाज कराएं।”

इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि नकली दांतों के इस्तेमाल में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। छोटे दिखने वाले उपाय, जैसे ढीले दांत को नजरअंदाज करना या घरेलू तरीके अपनाना, जान के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, नकली दांत लगाने वाले लोगों को समय-समय पर जांच कराते रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।

यह मामला यह भी दिखाता है कि समय पर और सही इलाज कितना जरूरी है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, उनकी कुशलता और आधुनिक तकनीक जैसे एंडोस्कोपी ने महिला की जान बचाई। यह घटना सभी के लिए चेतावनी है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए।

Tags: DentistDoctorTeamEndoscopyFakeTeethhealthcareHealthSafetyhospitalMedicalEmergencyPrayagrajWomanSaved
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार
Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार
Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार
Prayagraj: झपकी में निगला नक़ली दाँत, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरो ने किया चमत्कार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?