Power Nap Magic: दोपहर की सिर्फ 20 मिनट की झपकी… और 40% तक बढ़ जाएगा ब्रेन पावर, स्टडी में बड़ा खुलासा

Power Nap Magic: सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट रोज 7-8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं. हैरानी की बात तो यह है कि, दोपहर को केवल 20 मिनट की आपकी झपकी आपके ब्रेन पावर को बढ़ा सकती है. जी हां, अगर आप दोपहर में थोड़ी देर के लिए झपकी लेने को आलस या समय की बर्बादी मानते हैं, तो अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 20 मिनट की पावर नैप आपके दिमाग को नई ऊर्जा देने के साथ याददाश्त, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बना सकती है.

एक अध्ययन में दावा किया गया है कि छोटी अवधि की दोपहर की नींद से मानसिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया. यही वजह है कि, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को पावर नैप लेने (दिन के समय ली जाने वाली 10 से 20 मिनट की झपकी) की सुविधा देने लगी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर यह छोटी-सी झपकी दिमाग के लिए इतनी फायदेमंद क्यों मानी जा रही है.

क्या कहती है स्टडी?

विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 15 से 20 मिनट की पावर नैप लेने वाले लोगों में मानसिक सतर्कता, फोकस और सीखने की क्षमता बेहतर देखी गई. कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि सीमित समय की झपकी के बाद संज्ञानात्मक क्षमता (Cognitive Performance) में करीब 40 प्रतिशत तक सुधार देखा गया. हालांकि यह आंकड़ा अलग-अलग शोध और प्रतिभागियों के आधार पर भिन्न हो सकता है.

पावर नैप से मिलने वाले फायदे

1. याददाश्त सुधारे: दोपहर की छोटी नींद मस्तिष्क को नई जानकारी व्यवस्थित करने का समय देती है, जिससे चीजें लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है.

2. एकाग्रता बढ़ाए: लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है. पावर नैप लेने के बाद ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार देखा जाता है.

3. तनाव घटाए: केवल 20 मिनट की झपकी शरीर और दिमाग दोनों को आराम देती है. ऐसा होने से तनाव और मानसिक थकान कम हो सकती है.

4. मूड बनाए: कम समय की नींद के बाद व्यक्ति अधिक तरोताजा महसूस करता है और चिड़चिड़ापन भी कम हो सकता है.

5. काम में उत्साह बढ़ाए: विशेषज्ञों का मानना है कि पावर नैप लेने वाले लोग काम के दौरान अधिक सक्रिय और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

कितनी देर की झपकी है सही?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 15 से 20 मिनट की झपकी सबसे बेहतर मानी जाती है. इससे शरीर हल्की नींद से बाहर आ जाता है और जागने के बाद सुस्ती महसूस नहीं होती. यदि झपकी 45 मिनट या एक घंटे से अधिक लंबी हो जाए, तो उठने के बाद कुछ समय तक भारीपन और आलस्य महसूस हो सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान?