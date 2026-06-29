मां बनने के बाद चेहरे की चमक हो गई गायब? ब्लैक स्पॉट और पिगमेंटेशन से राहत दिलाएंगे ये टिप्स, लौटने लगेगा ग्लो

Pigmentation Remove Tips: मां बनना हर महिला के जीवन का एक खुशनुमा एहसास होता है. डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर के साथ-साथ त्वचा में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं. कई महिलाओं के चेहरे पर पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट, मेलाज्मा (गर्भावस्था के दौरान होने वाले गहरे धब्बे) और स्किन का रंग असमान होने जैसी समस्याएं नजर आने लगती हैं. इसकी मुख्य वजह गर्भावस्था और प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव, धूप का प्रभाव और नींद की कमी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि, सही स्किन केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इन दाग-धब्बों को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है. अब सवाल है कि, आखिर डिलीवरी के बाद चेहरे पर दिखने वाले पिगमेंटेशन और ब्लैक स्पॉट कैसे दूर करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

पिगमेंटेशन से राहत पाने के आसान उपाय

रोज सनस्क्रीन लगाएं: धूप की यूवी किरणें पिगमेंटेशन को और गहरा बना सकती हैं. इसलिए घर से बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन लगाएं. जरूरत पड़ने पर हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाएं.

विटामिन C युक्त स्किन केयर अपनाएं: विटामिन C त्वचा की रंगत को निखारने और काले धब्बों को हल्का करने में मदद कर सकता है. सुबह चेहरे की सफाई के बाद विटामिन C सीरम का उपयोग किया जा सकता है. यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है या आप कोई उपचार ले रही हैं, तो पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें.

त्वचा को मॉइश्चराइज रखें: डिलीवरी के बाद त्वचा रूखी हो सकती है. अपनी स्किन टाइप के अनुसार हल्का और खुशबू-रहित मॉइश्चराइज़र लगाएं, ताकि त्वचा की नमी बनी रहे और स्किन बैरियर मजबूत हो.

संतुलित आहार और पर्याप्त पानी: त्वचा की सेहत सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी सुधरती है. मौसमी फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से त्वचा हाइड्रेट रहती है और रिकवरी में मदद मिलती है.

घरेलू नुस्खे सोच-समझकर अपनाएं: एलोवेरा जेल या दही जैसे कुछ घरेलू उपाय त्वचा को ठंडक और नमी दे सकते हैं, लेकिन नींबू, बेकिंग सोडा या अन्य तेज़ चीजों को सीधे चेहरे पर लगाने से बचें, क्योंकि इससे जलन और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है.

डॉक्टर से कब मिलें?

यदि पिगमेंटेशन कई महीनों तक बना रहे, तेजी से बढ़े या इसके साथ खुजली, दर्द या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं हों, तो त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श लें. डॉक्टर जरूरत के अनुसार सुरक्षित क्रीम या अन्य उपचार की सलाह दे सकते हैं.