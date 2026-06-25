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पोस्ट प्रेग्नेंसी में बढ़ता वजन कर सकता है परेशान, ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मांएं अपनाएं 5 तरीके, जल्द होगा लाभ

Post Pregnancy Weight Loss Tips: मां बनना हर महिला के जीवन का एक खास अनुभव होता है. इस दौरान महिला के साथ शरीर में कई बदलाव भी आते हैं. गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है. इससे महिलाएं परेशान होने लगती हैं. आज हम आपको बताएंगे वजन घटाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: June 25, 2026 7:36:40 PM IST

जानिए, पोस्ट प्रेग्नेंसी वजन घटाने का सबसे आसान तरीका. (Canva)
जानिए, पोस्ट प्रेग्नेंसी वजन घटाने का सबसे आसान तरीका. (Canva)


Post Pregnancy Weight Loss Tips: मां बनना हर महिला के जीवन का एक खास अनुभव होता है. इस दौरान महिला के साथ शरीर में कई बदलाव भी आते हैं. गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि इस समय शरीर शिशु के विकास के लिए अतिरिक्त पोषण और ऊर्जा संचित करता है. हालांकि, कई महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ वजन जल्दी कम नहीं हो पाता, जिससे वे अपने पुराने फिट शरीर को वापस पाने को लेकर चिंतित रहने लगती हैं. इस वजन घटाने की जल्दबाजी में वे सख्त डाइटिंग या खाना कम करने जैसे तरीके अपनाने लगती हैं. 

यदि आप अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, तो ऐसा करना आपकी और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है. क्योंकि, पर्याप्त भोजन न लेने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे कमजोरी, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही, इसका असर स्तनपान कराने वाली मां के दूध की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है. अगर आप भी डिलीवरी के बाद बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, तो कुछ आसान और हेल्दी टिप्स अपनाकर फिटनेस की ओर कदम बढ़ा सकती हैं, बिना अपनी और अपने शिशु की सेहत से समझौता किए.

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पोस्ट-प्रेग्नेंसी वजन कम करने के उपाय

क्रैश/फैड डाइट से बचें: कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा कहती हैं कि, यदि आप पोस्ट-प्रेग्नेंसी वजन घटाना चाहती हैं, तो किसी भी तरह का क्रैश या फैड डाइट फॉलो (postpartum weight loss diet) न करें. गर्भावस्था के बाद बेहद जरूरी होता है कि आप पोषक तत्वों का सेवन करें और अपने शरीर को मजबूती दें. स्तनपान (Breastfeeding) कराने के दौरान लैक्टेशन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में किसी एक्सपर्ट की सलाह से आगे बढ़ना चाहिए. 

जंक फूड खाने के बचें खाएं: प्रेग्नेंसी के पूरे 9 महीने तो कठिन होते ही हैं, उसके बाद जब आप अपने शिशु को अपना दूध पिलाती हैं, तो उस दौरान भी खानपान का खास ख्याल रखना होता है. पैकेज्ड फूड, जंक फूड आदि के सेवन से बचें. वजन कम करने के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स का सेवन करें जैसे मखाना, बीज, मुरमुरे, ताजे फल खाएं. इनका सेवन शिशु को फीड कराने के बाद जब भूख लगती है, तब करें. ये हेल्दी होने के साथ वजन को भी बढ़ने नहीं देते हैं.

पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं: डाइटिशियन कहती हैं कि, कई बार पोस्ट-प्रेग्नेंसी महिलाएं पानी कम पीती हैं. ऐसा करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. पानी का सेवन करना मेटाबॉलिज्म को सुधारने के साथ ही सही लैक्टेशन के लिए भी जरूरी है. ऐसे में प्रतिदिन पानी का इनटेक सुधारें. आप चाहें तो गुनगुना पानी भी पी सकती हैं.

फैटी एसिड्स डाइट फॉलो करें: डाइट में फैटी एसिड्स को शामिल करें. घी, व्हाइट बटर या सरसों का तेल आप इनका सेवन कर सकती हैं. ये वजन नहीं बढ़ाते जब तक कि इनका हद से ज्यादा सेवन ना करें. डाइट में नट्स, बीज शामिल करें. इन्हें अधिक न पकाकर खाएं. इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, शरीर को भरपूर पोषण मिलेगा, त्वचा और बालों की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी.

पोषण पर दें ध्यान: केवल एप्स पर कैलोरी न गिनें. बेहतर हो कि, इसके बजाय हेल्दी डाइट का चयन करें. कोशिश करें कि, घर का बना ताजा खाना खाएं. आहार में साबुत अनाज, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन, वसा और ढेर सारे अलग-अलग रंगों वाले फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाएं. इसके बाद, सबसे जरूरी बात कि, समय पर सप्लीमेंट्स लें और स्ट्रेचिंग करें. 

Tags: female healthHealth News Hindihealth tips
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